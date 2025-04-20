基因剪刀再進化！ 加國團隊發現單股DNA專屬切割酶

新基因剪刀Ssn有望革新診斷與治療；示意圖。（取自Freepik）

2025/04/20 14:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，加拿大國立科學研究院（INRS）最新研究發現全新酵素家族「Ssn」，能夠精準鎖定並切割單股DNA，為基因編輯技術開創全新可能性。此突破性成果3月10日登上《自然通訊》（Nature Communications）期刊，現已進入專利申請程序。

在基因編輯領域，CRISPR技術因能精準剪輯雙股DNA而廣為人知，但其侷限性促使科學家持續尋找新工具。INRS微生物演化專家維里耶（Frédéric Veyrier）教授團隊，歷時三年研究腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）基因體後，成功鑑別出屬於GIY-YIG超家族的Ssn內切酶。這種酵素能辨識特定6至8個鹼基的序列，在單股DNA上進行位點專一性切割。

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單股DNA雖僅佔生物遺傳物質少數，卻在病毒結構、細胞複製修復等關鍵過程扮演要角，更是分子診斷與基因定序技術的重要基礎。過去科學界缺乏專一性單股DNA切割工具，此發現填補了重要技術空白。研究共同第一作者里維拉-米洛（Alex Rivera-Millot）博士指出，他們在細菌基因體中辨識出數千種Ssn同源酵素，每種均具備獨特序列辨識與切割能力。

這項發現不只揭示了細菌基因重組的關鍵機制，也為生物醫學應用帶來新視野。Ssn酵素具備單股DNA專一性，可有效避免誤切雙股DNA的風險，而其小巧結構也利於開發細胞內遞送系統，再加上多樣的序列辨識能力為精準客製化基因操作提供可能。

未來，這些酵素有望改善基因編輯及DNA檢測的精準度，提升分子診斷的靈敏度，同時推動病原體偵測與奈米醫療材料的研發，對醫療與工業領域均具深遠影響。

該研究獲得加拿大自然科學與工程研究委員會（NSERC）、加拿大衛生研究院（CIHR）及魁北克衛生研究基金（FRQS）三方資助。維里耶教授形容，Ssn酵素猶如為基因工程師打造了一把全新瑞士刀，以前所未有的角度操控遺傳物質，為基因工程的未來奠定堅實基礎。

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