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    遲到半小時！加勒比海郵輪放生2人直接開走 甲板乘客揮手道別

    加勒比海郵輪「海洋迎風號」直接放生2名大遲到的遊客揚長而去。（圖擷取自TikTok）

    加勒比海郵輪「海洋迎風號」直接放生2名大遲到的遊客揚長而去。（圖擷取自TikTok）

    2025/04/20 16:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕皇家加勒比（Royal Caribbean）公司旗下的豪華郵輪「海洋迎風號」（Rhapsody of the Seas）近日於加勒比海航行時，發生一場話題性十足的「棄客事件」，2名旅客因遲到超過半小時，最終被船長拋棄，還遭其他乘客嘲笑一番。

    綜合外媒報導，「海洋迎風號」（Rhapsody of the Seas）本月3日停靠聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）時，有一對男女遲遲未返船。就在郵輪準備駛離之際，2人搭乘一輛黑色高爾夫球車急馳趕來，但為時已晚，登船坡道已收，郵輪緩緩離開港口。

    更有趣的是，郵輪甲板上的其他乘客見狀，不但沒有同情，反而有人揮手大喊「再見」、吹口哨並鼓掌歡送，場面既尷尬又嘲諷，讓碼頭上的兩人當場傻眼。

    這趟為期7天、要價至少1000英鎊（約新台幣4.3萬元）的南加勒比之旅，自3月30日自波多黎各（Puerto Rico）出發，預計航經美屬維京群島（US Virgin Islands）、荷屬聖馬丁（St Maarten）、聖克里斯多福及尼維斯與巴貝多（Barbados），最後返回波多黎各，但目前尚不清楚這對旅客是否能在下個停靠港重新登船。

    @pctrey Rhapsody of the Seas waited 30 minutes and blew their horn multiple times awaiting two passengers left at the dock in St Kitts. #stkitts #royalcaribbean #cruiselife #cruisetok #cruiseship #creatorsearchinsights ♬ original sound - PC Trey

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