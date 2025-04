遲到半小時！加勒比海郵輪放生2人直接開走 甲板乘客揮手道別

加勒比海郵輪「海洋迎風號」直接放生2名大遲到的遊客揚長而去。(圖擷取自TikTok)

2025/04/20 16:00

〔即時新聞/綜合報導〕皇家加勒比(Royal Caribbean)公司旗下的豪華郵輪「海洋迎風號」(Rhapsody of the Seas)近日於加勒比海航行時,發生一場話題性十足的「棄客事件」,2名旅客因遲到超過半小時,最終被船長拋棄,還遭其他乘客嘲笑一番。

綜合外媒報導,「海洋迎風號」(Rhapsody of the Seas)本月3日停靠聖克里斯多福及尼維斯(Saint Kitts and Nevis)時,有一對男女遲遲未返船。就在郵輪準備駛離之際,2人搭乘一輛黑色高爾夫球車急馳趕來,但為時已晚,登船坡道已收,郵輪緩緩離開港口。

更有趣的是,郵輪甲板上的其他乘客見狀,不但沒有同情,反而有人揮手大喊「再見」、吹口哨並鼓掌歡送,場面既尷尬又嘲諷,讓碼頭上的兩人當場傻眼。

這趟為期7天、要價至少1000英鎊(約新台幣4.3萬元)的南加勒比之旅,自3月30日自波多黎各(Puerto Rico)出發,預計航經美屬維京群島(US Virgin Islands)、荷屬聖馬丁(St Maarten)、聖克里斯多福及尼維斯與巴貝多(Barbados),最後返回波多黎各,但目前尚不清楚這對旅客是否能在下個停靠港重新登船。

