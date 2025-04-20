巨浪吞噬澳洲東岸！復活節假期釀6死2失蹤

澳洲東海岸在剛結束的復活節長假遭猛烈巨浪侵襲，造成至少六人溺斃、兩人失蹤。（法新社，示意圖）

2025/04/20 13:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東海岸在剛結束的復活節長假遭猛烈巨浪侵襲，造成至少六人溺斃、兩人失蹤。這些悲劇大多發生於釣魚及海岸活動期間，引發當局與氣象單位高度警戒。

綜合外媒報導，這波致命巨浪由熱帶氣旋引發，在新南威爾斯州沿海地區掀起高達5.5公尺的驚人浪潮。氣象局緊急發布危險海浪警告，稱湧浪周期長達14秒，對岸邊活動構成「極度危險」威脅。新南威爾斯州通報四人溺水身亡、一人失蹤。週六上午，塔斯拉（Tathra）附近奇亞寧尼灣兩名男子在岩石邊釣魚時被海浪捲走，其中一人喪生。週五上午，臥龍崗一名58歲釣客在防波堤遭巨浪沖走，送醫搶救無效；當天在雪梨港中岬角與南海岸綠角，也各有一名釣客同樣遭海浪捲入溺斃。

請繼續往下閱讀...

週日上午，皇家國家公園瓦塔莫拉區發生另一起悲劇，一對釣魚男子被海浪襲擊，一名成人當場溺斃，14歲男孩獲救送醫，目前情況穩定。在維多利亞州南部的聖雷莫，週五一群人於岩石上遭巨浪襲擊。一名女子成功游回岸邊，另一名女子被救起後不治，一名男子仍下落不明。同樣在雪梨南區小灣海灘，也有一名游泳者失蹤，搜救行動持續展開。

面對頻傳的海難事件，澳洲皇家救生協會執行長斯卡爾（Justin Scarr）指出，從昆士蘭州邊界至墨爾本沿線，由於持續的湧浪威脅，幾乎沒有任何安全的岩釣地點。他呼籲釣客應穿戴救生衣與必要安全裝備，並在出發前詳查天氣狀況。

維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）也提醒民眾，無論是在海灘、河流、水壩或泳池等水域活動時，都應提高警覺，確保自身安全。儘管災情頻傳，社群媒體上仍可見不少衝浪者與釣客在危險浪況中冒險活動的畫面，引發救援單位關切。

氣象局已於週日清晨解除新南威爾斯州北部、南海岸與黃金海岸的危浪警報，但遠南海岸仍持續發布海上強風警告。

根據澳洲皇家救生協會統計，過去20年來，復活節期間已有118人因溺水喪命。當局呼籲民眾在假期剩餘時間內避免前往風浪衝擊劇烈的海岸地區，以防憾事再度發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法