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    哈瑪斯拒停火 尼坦雅胡：已指示軍方加大壓力

    哈瑪斯本週拒絕以色列再次暫時停火提案，以色列總理尼坦雅胡（圖中）指示軍方加大對哈瑪斯的壓力。（法新社）

    哈瑪斯本週拒絕以色列再次暫時停火提案，以色列總理尼坦雅胡（圖中）指示軍方加大對哈瑪斯的壓力。（法新社）

    2025/04/20 20:12

    〔中央社〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯本週拒絕以色列再次暫時停火提案，反而要求達成結束戰爭來換取釋放人質的協議後，以色列總理尼坦雅胡今天說，已指示軍方加大對哈瑪斯壓力。

    路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在深夜電視演說中表示，儘管戰爭代價沉重，但以色列「別無選擇，只能繼續為我們的生存而戰，直至勝利」。

    埃及調解員一直在努力恢復停火，以色列試圖延長曾讓38名人質獲釋的暫時停火後，上月放棄停火。

    哈瑪斯（Hamas）表示，只有在結束戰爭的協議下，才會釋放剩餘人質。哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊引發戰爭。

    哈瑪斯今天稍早表示，已找到一名在本週以色列空襲中喪生的警衛遺體，這名警衛當時負責看守擁有以色列雙重國籍的士兵亞歷山大（Edan Alexander），據信他是加薩最後一名還存活的美國公民。

    哈瑪斯表示，不清楚亞歷山大的下落。尼坦雅胡今天發表談話也未提及亞歷山大。

    停火協議破裂以來，以色列一直對加薩進行空襲。巴勒斯坦衛生當局表示，今天的攻擊造成至少50名巴勒斯坦人死亡。

    美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）3月表示，釋放亞歷山大是「首要任務」。

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