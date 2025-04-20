琥珀藏千萬年奇蹟！ 罕見「塵土蟻」化石顛覆演化認知

存在1600萬年前多明尼加琥珀（化石樹脂）中的新發現已滅絕「塵土蟻」。（圖擷取自NJIT專頁）

2025/04/20 12:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在一項非凡發現中，窺見了地球生物多樣性遙遠過去的清晰樣貌。美國紐西理工學院（NJIT）的研究團隊，在距今1600萬年的多明尼加琥珀中，發現了首個加勒比海地區「塵土蟻」（dirt ant）的化石。

英國《BBC》報導，這種古老的螞蟻被鑑定為一個已滅絕的新物種，命名為Basiceros enana。其體型比該屬現存的所有近親都小，為理解該地區昆蟲譜系的演化、遷徙路徑及滅絕事件，提供了極其關鍵的線索。這項突破性的研究成果，已發表於國際知名期刊《英國皇家學會報告B刊》（Proceedings of the Royal Society B）。

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這枚被「時光膠囊」封存的掠食者體長僅略超過5毫米，雖然微小，卻蘊含著巨大的演化意義。「塵土蟻」得名於牠們卓越的偽裝能力，利用身上特化的毛髮黏附土壤顆粒與環境碎屑，達成一種稱為「隱蔽擬態」（crypsis）的生存策略。這枚珍貴的化石顯示，這種複雜的生存機制在數百萬年前就已演化出來。

借助先進的微電腦斷層掃描與3D建模技術，研究團隊得以精細檢視化石內部結構。影像揭示了其大顎上具有12顆三角形牙齒、獨特的梯形頭部，以及兩層分明的、用於黏附塵土的體毛。這些特徵強烈暗示，B. enana是一種活躍的掠食性物種，可能是古老加勒比海森林中眾多已消失掠食者的一員。

研究中最令人驚訝的發現之一，是體型演化趨勢的逆轉。過去的理論推測，「塵土蟻」的祖先體型較大，隨時間逐漸縮小。然而，B. enana化石的發現徹底顛覆了此觀點：這個古老物種體型顯著較小，其現代近親的體型幾乎是牠的2倍大。研究指出，這凸顯了化石對於理解物種演化歷程的無可取代的重要性。過去兩千萬年間體型的快速增大，挑戰了學界對該族群演化壓力的既有假設，也引發關於其體型增長與地理擴散驅動因素的新疑問。

此發現亦證實，加勒比海曾有現今僅存於中南美洲的物種棲息，暗示古代陸橋可能促進了牠們的遷徙。然而，該加勒比海支系最終在中新世時期滅絕，未能像其他地區的近親存活至今，研究推測環境劇變、生態位崩潰或物種競爭是可能原因。研究人員指出，自多明尼加琥珀形成以來，當地已有逾3分之1的螞蟻屬滅絕，理解這些古老的滅絕模式，對今日面臨氣候變遷挑戰下的生物多樣性保育工作，具有重要參考價值。

Basiceros enana琥珀化石重建圖（CT掃描）。黃色部分為其頭、足用於沾黏塵土的特化毛。（圖擷取自NJIT專頁）

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