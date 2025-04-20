鬥雞場突遭「假軍人掃射」！ 厄瓜多12死 現場混亂畫面曝光

厄瓜多一場鬥雞比賽週四晚間遭遇武裝分子血洗，至少12人死亡、數人受傷。（法新社）

2025/04/20 12:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多一場鬥雞比賽週四晚間遭遇武裝分子血洗，至少12人死亡、數人受傷。當時5名身穿仿冒軍用制服的槍手突然闖入現場，朝觀眾開火，造成現場一片混亂。警方指出，襲擊發生地點位於鄉間地區拉瓦倫西亞（La Valencia）。社群媒體流出的影片可見，現場觀眾驚慌尖叫，紛紛臥倒或躲進座椅下方，試圖逃避槍林彈雨。

外媒綜合報導，厄瓜多國家警察局長薩拉特（Victor Hugo Zarate）隨後在社群媒體上表示，當局已逮捕4名嫌犯，其中一人為「中等價值的目標」，皆疑為當地有組織犯罪集團「洛斯R7」（Los R7）成員。警方在距離案發地不遠的公路發現被丟棄的軍式制服，以及兩輛遺棄車輛，一輛遭縱火燒毀，另一輛則翻覆棄置。查獲的武器包含八把步槍、四把手槍、三把霰彈槍、八個彈匣、11部手機、防彈頭盔與戰術手套，顯示襲擊規模相當周密。

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當地媒體指出，這起攻擊事件疑似源自幫派火拼，且敵對勢力也曾出現在鬥雞場，顯示這起屠殺可能是報復性行動。近年來，厄瓜多暴力問題日益惡化，與跨國毒梟勢力的滲透密不可分。該國地處祕魯與哥倫比亞之間，是全球主要古柯鹼走私通道，據估約有70%的古柯鹼透過厄瓜多港口轉運至美國與歐洲。

根據官方數據，今年一月單月即發生781起謀殺案，創下近年新高，絕大多數與毒品交易有關。為遏止失控暴力，總統諾波亞（Daniel Noboa）日前再次宣布全國進入緊急狀態，強化軍警對幫派的掃蕩行動。

美國也密切關注厄國局勢，已將數個幫派組織列入制裁名單，其中包括惡名昭彰的「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）以及被美國認定為厄瓜多最大販毒集團的「洛斯洛博斯」（Los Lobos）。

目前警方已著手刑事調查，釐清襲擊者真正動機與其他涉案者身份。

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????????????Masacre en pelea de gallos en #Ecuador: Hombres armados, disfrazados de militares, abrieron fuego en un local de Manabí. Dejaron al menos 12 muertos.



Ocurrió el jueves por la noche. El Ministerio del Interior informó que se detuvo a cuatro presuntos implicados y que serían… pic.twitter.com/FCu5MqeIn6 — Azucena Uresti （@azucenau） April 19, 2025

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