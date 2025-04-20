鬥雞場突遭「假軍人掃射」！ 厄瓜多12死 現場混亂畫面曝光
厄瓜多一場鬥雞比賽週四晚間遭遇武裝分子血洗，至少12人死亡、數人受傷。（法新社）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多一場鬥雞比賽週四晚間遭遇武裝分子血洗，至少12人死亡、數人受傷。當時5名身穿仿冒軍用制服的槍手突然闖入現場，朝觀眾開火，造成現場一片混亂。警方指出，襲擊發生地點位於鄉間地區拉瓦倫西亞（La Valencia）。社群媒體流出的影片可見，現場觀眾驚慌尖叫，紛紛臥倒或躲進座椅下方，試圖逃避槍林彈雨。
外媒綜合報導，厄瓜多國家警察局長薩拉特（Victor Hugo Zarate）隨後在社群媒體上表示，當局已逮捕4名嫌犯，其中一人為「中等價值的目標」，皆疑為當地有組織犯罪集團「洛斯R7」（Los R7）成員。警方在距離案發地不遠的公路發現被丟棄的軍式制服，以及兩輛遺棄車輛，一輛遭縱火燒毀，另一輛則翻覆棄置。查獲的武器包含八把步槍、四把手槍、三把霰彈槍、八個彈匣、11部手機、防彈頭盔與戰術手套，顯示襲擊規模相當周密。
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當地媒體指出，這起攻擊事件疑似源自幫派火拼，且敵對勢力也曾出現在鬥雞場，顯示這起屠殺可能是報復性行動。近年來，厄瓜多暴力問題日益惡化，與跨國毒梟勢力的滲透密不可分。該國地處祕魯與哥倫比亞之間，是全球主要古柯鹼走私通道，據估約有70%的古柯鹼透過厄瓜多港口轉運至美國與歐洲。
根據官方數據，今年一月單月即發生781起謀殺案，創下近年新高，絕大多數與毒品交易有關。為遏止失控暴力，總統諾波亞（Daniel Noboa）日前再次宣布全國進入緊急狀態，強化軍警對幫派的掃蕩行動。
美國也密切關注厄國局勢，已將數個幫派組織列入制裁名單，其中包括惡名昭彰的「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）以及被美國認定為厄瓜多最大販毒集團的「洛斯洛博斯」（Los Lobos）。
目前警方已著手刑事調查，釐清襲擊者真正動機與其他涉案者身份。
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????????????Masacre en pelea de gallos en #Ecuador: Hombres armados, disfrazados de militares, abrieron fuego en un local de Manabí. Dejaron al menos 12 muertos.— Azucena Uresti （@azucenau） April 19, 2025
Ocurrió el jueves por la noche. El Ministerio del Interior informó que se detuvo a cuatro presuntos implicados y que serían… pic.twitter.com/FCu5MqeIn6