反川普怒火燒全美！紐約、華府、舊金山......示威遍地開花

賓州首府哈里斯堡，一名刻意模仿川普造型的示威者高舉寫著「法西斯主義並不好看」（FASCISM IS NOT PRETTY）的標語牌，參與反對川普政府的全國示威活動。（美聯社）

2025/04/20 11:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國各地反川普聲浪再起，紐約、華府、丹佛、舊金山等城市週六（4月19日）均湧現示威人潮。抗議者直指川普政府政策威脅美國民主，活動恰逢獨立戰爭「列星頓槍聲」250週年紀念日。

美聯社報導，紐約客遊行經過川普大樓，白宮外也聚集抗議者。麻州獨立戰爭紀念活動現場同樣出現反川普標語。退休石匠貝斯福德（Thomas Bassford）認為美國人正受政府攻擊，須挺身反抗，「現在是美國自由非常危險的時刻。」

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丹佛數百人要求政府停止干預移民事務；波特蘭市中心數千人上街；在舊金山，數百人在沙灘上排出巨大的「彈劾並罷免」（Impeach ＆ Remove）字樣，一旁倒掛的美國國旗更凸顯國家危難的示警意味。

抗議活動遍地開花，訴求雖多元，核心多指向反對川普政府侵害民權與憲法，包括大規模驅逐移民、裁撤公務員縮編政府、挑戰司法及削弱權力制衡等。

部分示威借鑒獨立戰爭精神，高呼「不要國王」。波士頓居民布萊恩（George Bryant）在麻州抗議時，擔憂總統建立「警察國家」，痛批「川普法西斯政權必須下台！他藐視法院，掏空制衡。」

示威矛頭也指向總統顧問馬斯克（Elon Musk），民眾聚集特斯拉（Tesla）經銷點外，反對其主導的政府縮編。部分團體則選擇社區服務，如食物募捐或擔任志工。

華府退休聯邦雇員法西克（Bob Fasick）擔憂正當法律程序、社安福利等安全網計畫受威脅，指政府關閉社安局辦公室、削減健康計畫資金並縮減跨性別者保護。

紐約遊行隊伍主要反對驅逐移民，高喊拒絕美國移民暨海關執法局（ICE）。來自紐澤西的格林（Marshall Green）憂慮川普援引1798年《外國敵人法》繞過正當程序驅逐移民。康乃狄克州的查爾斯（Melinda Charles）則指責「行政權過度擴張」，破壞三權分立。

這已是兩週內美國第二次爆發類似的全國性反川普示威。

在舊金山，數百人在沙灘上排出巨大的「彈劾並罷免」（Impeach + Remove）字樣。（美聯社）

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