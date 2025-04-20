南韓研擬對中遊客免簽 官員：須注意非法居留者

南韓政府擬於今年第三季起對中國團體遊客實行限時免簽政策，韓國文化體育觀光部、法務部和外交部於18日召開討論會。（路透，示意圖）

2025/04/20 12:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應南韓政府擬於今年第三季起對中國團體遊客實行限時免簽政策，韓國文化體育觀光部、法務部和外交部於18日召開討論會，就政策的可行性和韓中旅遊發展進行討論。韓國中國經濟金融研究所所長全炳瑞表示，由於中國對韓免簽政策僅持續至年底，南韓應抓住最後機會吸引更多中國遊客。

據《韓聯社》報導，多數韓國官員對此表示樂觀，觀光公社中國組組長李鉉鎮認為，該政策將成為推動韓中關係互惠發展的重要契機，而中國作為南韓主要境外旅遊消費國，是不可忽視的核心市場。韓國中國經濟金融研究所所長全炳瑞則指出，中國政府對韓免簽政策將持續至今年底，在剩餘時間內，南韓應把握機會吸引更多中國遊客，同時，他建議打造高附加值旅遊產品，將目標鎖定為高消費遊客。

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不過也有少數人呼籲對免簽政策應持謹慎態度，移民政策研究院副研究委員柳敏伊指出，自濟州道實施免簽入境制度以來，非法居留者的人數持續上升，這是需要處理的問題，由於該制度為雙邊協議，後續若要協調則程序相當繁複，因此在制定前便要思考解決辦法，她提出免簽政策可根據旅遊目的地、收入水準等條件分階段推行，並建立當非法居留者數量提升到一定數量時，可暫時停止該制度的機制。

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