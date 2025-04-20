涉委內瑞拉移民與戰時舊法 美最高法院急擋川普驅逐令

3月16日，在薩爾瓦多聖路易斯塔爾帕（San Luis Talpa），該國「恐怖主義拘留中心」（CECOT）的警衛正在轉從美國遣返的犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）嫌犯。（歐新社）

2025/04/20 10:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院19日凌晨罕見發布緊急命令，暫時禁止川普政府引用可追溯至1798年的戰時法律，驅逐一批遭控為幫派成員的委內瑞拉移民。此舉是因應美國公民自由聯盟（ACLU）緊急聲請，指控政府未經司法審查即將執行驅逐。

據《路透》報導，最高法院在一份未署名裁決中明確指示，在法院發出進一步命令前，政府不得將此案任何相關人員移出美國。然而，保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）與阿利托（Samuel Alito）對此臨時禁令公開表示異議。

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川普政府隨後於週六下午回應，敦促法院在審視後駁回ACLU的請求。白宮表示，總統川普將續推強硬移民政策，但暫無跡象顯示會違抗法院命令，從而避免了潛在的憲政危機。

ACLU是在得知部分移民已被送上巴士準備驅逐後，緊急向多個法院（含最高法院）提出聲請。ACLU主張，政府動用歷史上主要用於戰時的《1798年外國敵人法》（Alien Enemies Act），卻未給予移民先前最高法院裁決所要求的、可實際挑戰驅逐令的機會。

此前，川普政府已依此法將超過200名遭控為幫派成員的委、薩籍男子驅逐至薩爾瓦多最高安全級別的「恐怖主義拘留中心」監獄（CECOT），其中包含遭錯誤驅逐的薩爾瓦多移民賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），引發強烈批評。許多家屬與律師堅稱當事人並非幫派份子，且無從辯駁政府指控。

本案核心爭議在於《1798年外國敵人法》的適用範圍，以及最高法院先前一項5比4的關鍵裁決。該裁決雖允許依此法驅逐，但強調必須「在合理時間內提供通知，使其能實際尋求人身保護令」。人身保護令是保障個人挑戰拘留合法性的美國憲法基石權利。然何謂「合理時間」，最高法院並未明訂，ACLU認為政府此次行動倉促，未符要求。

川普政府將源自委內瑞拉監獄的犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）列為恐怖組織，意圖藉《1798年外國敵人法》加速驅逐其成員。川普及其幕僚屢次強調行政部門在移民事務上的廣泛權力，持續挑戰三權分立界線。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則批評ACLU為「激進活動份子」，稱其更關心「恐怖份子外國人」權利而非美國人民。

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