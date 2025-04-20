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    加拿大聯邦大選提前投票 首日寫下逾200萬人紀錄

    加拿大展開聯邦大選提前投票作業，第1天就有超過200萬選民投下神聖一票，投票率打破紀錄。（圖擷自加拿大選舉局官網）

    加拿大展開聯邦大選提前投票作業，第1天就有超過200萬選民投下神聖一票，投票率打破紀錄。（圖擷自加拿大選舉局官網）

    2025/04/20 20:07

    〔中央社〕加拿大在與美國關係緊繃的陰影下昨天展開聯邦大選提前投票作業，選務當局今天表示第1天已有超過200萬選民投下神聖一票，是「選舉熱情」的跡象。

    加拿大選舉局（Elections Canada）提供給法新社的數據顯示，提前投票首日有超過200萬選民參與，較2021年上升36%。

    加拿大選舉局人員告訴加拿大廣播公司（CBC），這是破紀錄的投票率。

    今年大選的提前投票作業昨天開跑，21日晚間落幕。正式投票日則是在4月28日。

    昨天幾個大城市的投票站外都出現長長排隊人龍，地方監票員告訴法新社說，有些人等了2小時才投到票。

    60歲選民福尼耶（Josee Fournier）今天在蒙特婁的投票站外說，鑒於「與美國發生的事情」，今年的選舉「很特別」。她說，考慮到美加關係緊張的嚴重性，她直到最後一刻才決定好要投給誰。

    美國總統川普1月重返白宮以來，除了揚言要對加拿大實施關稅，也一再試圖破壞加國主權。

    這股來自境外的威脅感，促使許多加拿大選民參與投票，欲選出一位他們心目中最能對抗川普的政黨領袖，也就是未來的總理。

    最近民調顯示，現任總理卡尼（Mark Carney）率領的自由黨（Liberal）以約44%支持度領先，博勵治（Pierre Poilievre）的反對派保守黨（Conservative）以約38%居次。

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