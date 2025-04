反美潮鬧出人命？巴基斯坦肯德基員工遭槍殺

2025/04/20 10:45

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦近日逮捕近180名涉嫌攻擊肯德基餐廳的抗議者,其中一起暴力衝突甚至鬧出人命,1名肯德基員工身亡。

這波針對美式連鎖速食店的暴力行動,與當地民眾對美國在加薩戰爭中支持以色列的不滿情緒密切相關,反美怒火日漸累積,已擴散至街頭。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,根據巴基斯坦官方數據,全巴國已有178人因涉入針對肯德基的暴力抗議被捕。最大宗集中在旁遮普省,逮捕人數達145人;首都伊斯蘭馬巴德也有15人遭拘留。

巴基斯坦國務內政部長喬杜里(Talal Chaudhry)向媒體證實時只稱,共有20起針對肯德基的襲擊事件。一名肯德基拉合爾郊區分店員工據稱遭不明槍手射殺喪命,雖然案發時現場沒有抗議活動,但警方正在調查槍擊是否與近期示威潮有關。

這波暴力攻擊波及巴基斯坦多座主要城市,包括南部港都卡拉奇、東部重鎮拉合爾與首都伊斯蘭馬巴德。抗議者手持棍棒與鐵器砸毀肯德基門市門窗,部分店面更遭縱火。拉合爾警方指出,部分被捕者隸屬伊斯蘭保守派政黨「巴基斯坦拉巴伊克運動」(Tehreek-e-Labbaik Pakistan, TLP),但該組織否認曾號召在美式餐廳前發動抗議。

喬杜里部長呼籲,應理性看待這些在當地的國際品牌,指出肯德基等連鎖加盟企業在巴基斯坦投資逾1億美元,僱用超過2萬5000人,並全額納稅、向本地供應商採購。他反問:「所有利潤都留在巴基斯坦,這樣的襲擊有何道理?」

作為穆斯林人口占多數的國家,巴基斯坦社會普遍對加薩人民懷有同情,尤其是在以色列封鎖人道援助背景下情緒更加激化。自2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊後,以軍展開對加薩的猛烈報復,觸發國際穆斯林世界的強烈反應。

這並非美國品牌首次成為巴基斯坦反美浪潮下的受害者。早在2006年,因丹麥媒體刊登諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫,當地曾爆發針對麥當勞與肯德基等美式速食店的大規模攻擊。而近期的加薩衝突,再度引發穆斯林國家針對西方品牌的抵制與抗議行動。

為防止事態擴大,巴基斯坦警方已在多地加強保安措施,尤其在此次受衝擊最嚴重的拉合爾地區。擁有肯德基品牌的Yum! Brands公司尚未就相關暴力事件發表任何評論。

據悉,本月稍早,多位宗教領袖雖鼓勵信眾抵制美國品牌,但同時強調應以和平方式表達訴求,避免暴力衝突。

This is #Mirpurkhas #Sindh #Pakistan, Redicle Islamists attacked and looted & eated! the #KFC store...



Islamists in #Pakistan on a rampage against brands like #kfc, alleging "Israel connection".



Western Brands should think twice before doing business with Bhikharis. pic.twitter.com/h22xS4C8fW