白宮硬槓哈佛！ 川普政府「未授權」信件掀爭議

美國川普政府近日與哈佛大學爆發衝突，導火線是一封政府官員寄給該校、要求進行多項改革的信函。（法新社）

2025/04/20 09:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府近日與哈佛大學爆發衝突，導火線是一封政府官員寄給該校、要求進行多項改革的信函。而白宮內部人士後續承認該信「未經授權」寄出，但白宮同時聲稱「堅持信函內容」，引發外界對政府真實意圖的高度關注。

綜合外媒報導，這封信函於4月11日由總務管理局高級官員格魯恩鮑姆（Josh Gruenbaum）、教育部代理總法律顧問惠勒（Thomas Wheeler），以及衛生與公共服務部代理總法律顧問凱維尼（Sean Keveney）聯名簽署。內容要求哈佛進行包括改革課程與招生計畫、終止多元、公平與包容（DEI）措施等改革，聲稱此舉是為了解決校園反猶太主義問題。

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哈佛大學校長加伯（Alan M. Garber）隨即發出強硬聲明，表示校方「絕不會放棄大學的獨立性與憲法保障的權利」。哈佛發言人證實，這封信確實由三位聯邦官員簽名，使用官方信箋並由一位高級官員的政府郵箱發出。

據《紐約時報》報導，白宮內部對此事分歧明顯。有匿名官員表示，信件原本僅打算於工作小組內部流傳，不應正式寄出。另一位白宮官員則向CNN證實信件內容真實，並重申白宮對其中主張「立場堅定」。

據報導，格魯恩鮑姆在哈佛收到信後，曾致電該校律師表示信件「未經授權」發送。但後續他改口，稱信原本就會寄出，只是不該選在週五寄出，因雙方仍處於「建設性」談判階段。

信件引發爭議後，川普政府隨即加大施壓力道。包括凍結22億美元的多年期補助金與價值6000萬美元的合約，並傳出美國國稅局正考慮撤銷哈佛免稅地位。政府也威脅將限制哈佛招收外國學生的能力，進一步升高衝突。

儘管白宮聲稱仍願意與哈佛對話，但強調校方須展現改革誠意。一位官員表示，哈佛應優先重建所有學生，尤其是猶太學生的信任，並落實校園安全、追究極端分子的責任、終結歧視。

哈佛則回應指出，即使該信件屬於錯誤發送，政府此後接連採取的行動，已對學生、病患、教職員乃至美國高等教育在國際間的聲譽造成實質衝擊。校方強調，目前仍不清楚政府哪些作為是錯誤，哪些則代表其真正立場。

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