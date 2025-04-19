日本大阪世博會餐點太貴被批宰客 入場民眾緩頰：能吃到各國美食

日本大阪關西世界博覽會被批評場內餐點價格過高，已經達到宰客的地步。圖為售價3850日圓的蕎麥麵。（圖擷自「立食いそばうどんの会」臉書）

2025/04/19 15:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西世界博覽會13日開跑後，社群媒體上不斷有網友抱怨會場餐點價格過高，已經達到宰客的地步，不過，一些入場民眾認為用貴一點的價格吃到各國美食還算合理。

據《讀賣新聞》報導，兵庫縣姬路市的餐飲業者Maneki Shokuhin（まねき食品），平常所售賣的「車站蕎麥麵」要價480日圓（約新台幣110元），但在大阪世博所推出的特別菜單「究極神戶牛壽喜燒車站蕎麥麵」，則以8倍的價格3850日圓（約新台幣880元）販售。

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據了解，大阪世博會大約30個各國場館都設有專門餐廳，會場內包括餐車在內還有70處飲食設施，買得到的異國料理包括科威特羊肉抓飯3850日圓、地中海島國馬爾他的酸種扁平麵包「Il-Ftira」1400日圓（約新台幣320元）等等。

雖然網路上批評這些餐點是在削盤子，但有一對夫婦在沙烏地阿拉伯館吃飯花了9900日圓（約新台幣2260元）後覺得還可以，畢竟不用飛那麼遠就能夠吃到當地美食。

對外食餐飲頗有研究的關西學院大學名譽教授川端基夫指出，店家除了要支付場內擺攤的費用外，還有運輸和人工成本，因此價格會提高也是必然的。

針對網路上的宰客質疑，東京櫻美林大學觀光產業教授山口有次認為，大阪世博從開幕以來就有不少負面消息，或多或少都會影響到來訪人數，因此如何讓入場遊客改觀相當重要。

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