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    扯！中國高鐵列車女子「肉身擋關門」近50秒讓同行3友人上車

    中國高鐵列車一名女乘客用身體阻擋關門。（圖擷自微博）

    中國高鐵列車一名女乘客用身體阻擋關門。（圖擷自微博）

    2025/04/19 14:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國高鐵D2404次從廣東省東莞南站至福建省廈門的列車，18日下午1時許在深圳北站停靠後準備出發，孰料車上1名女乘客竟手腳並用阻擋關門，接著再探出半個身體不斷招手，讓同行3人得以趕上列車，整個過程將近50秒左右。

    從中國微博瘋傳的影片可以看到，當時列車門已緩緩關上，月台也響起鈴聲，沒想到女子竟然用手和膝蓋頂門，女性站員見狀連忙上前阻止，但女乘客趁著門碰觸異物重新打開的機制，又探出身子招呼同行旅客過來，讓站員手忙腳亂不知該如何是好。

    在阻擋期間，女子一度有被拉回車內的情況，原來是女列車員在裡面試圖把她拖走，不過還是敵不過女乘客的蠻力，只能眼睜睜看著3名拖著大行李箱的旅客上車。

    深圳火車站表示，相關部門已針對這起事件展開調查，將依照相關法規處理，網友則怒吼一定要嚴懲，否則未來就會有更多效仿者出現，部分民眾則認為這4人應該要加入黑名單，未來禁止搭乘高鐵。

    在女乘客阻擋關門後，沒趕上列車的3名同行旅客趁機搭車。（圖擷自微博）

    在女乘客阻擋關門後，沒趕上列車的3名同行旅客趁機搭車。（圖擷自微博）

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