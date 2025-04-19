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    紐約男自家後院燒情趣玩具 竟引發大火波及3棟房、2輛車

    美國紐約市37歲男子涉嫌在自家後院焚燒兩個情趣用品，其中一個性玩具是橡膠陰道，意外釀成3級大火，波及3棟房屋與2台汽車，所幸無人受傷。（圖擷自「@FDNY」X、本報合成）

    美國紐約市37歲男子涉嫌在自家後院焚燒兩個情趣用品，其中一個性玩具是橡膠陰道，意外釀成3級大火，波及3棟房屋與2台汽車，所幸無人受傷。（圖擷自「@FDNY」X、本報合成）

    2025/04/19 16:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市37歲男子涉嫌在自家後院焚燒兩個情趣用品，其中一個性玩具是橡膠陰道，意外釀成3級大火，波及3棟房屋與2台汽車，所幸無人受傷。

    綜合外媒報導，紐約警方表示，居住史泰登島的37歲托雷斯（Harry Torres）當地時間16日下午1時，在自家後院燃燒2個橡膠性玩具，由於火勢迅速蔓延，造成自宅、2棟鄰居房屋起火波及附近2台汽車。托雷斯接受警方訊問坦承，「我在後院點燃2個性玩具，我就是放火的人」；然警方尚不清楚點燃這場火的動機。

    消防局副助理局長西姆斯（David Simms）說，「其中1個性玩具是橡膠陰道，但不清楚另一個玩具是什麼」，這場火災屬於「沉重且深層次的火勢」，須動用6條水線、1座高空水塔才能撲滅，直到當日下午4時許才完全控制火勢，所幸起火時沒有人待在屋內，無人受傷。

    報導提到，據警方與法院紀錄顯示，托雷斯因涉嫌縱火，遭指控2級魯莽危害他人安全、4級刑事毀損等罪名，他在17日出庭時穿著被捕當日的藍色浴袍與拖鞋，並否認所有指控，當地法院最終裁定以非金錢條件（non-monetary conditions）獲釋。

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