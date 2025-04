紐約男自家後院燒情趣玩具 竟引發大火波及3棟房、2輛車

2025/04/19 16:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約市37歲男子涉嫌在自家後院焚燒兩個情趣用品,其中一個性玩具是橡膠陰道,意外釀成3級大火,波及3棟房屋與2台汽車,所幸無人受傷。

綜合外媒報導,紐約警方表示,居住史泰登島的37歲托雷斯(Harry Torres)當地時間16日下午1時,在自家後院燃燒2個橡膠性玩具,由於火勢迅速蔓延,造成自宅、2棟鄰居房屋起火波及附近2台汽車。托雷斯接受警方訊問坦承,「我在後院點燃2個性玩具,我就是放火的人」;然警方尚不清楚點燃這場火的動機。

消防局副助理局長西姆斯(David Simms)說,「其中1個性玩具是橡膠陰道,但不清楚另一個玩具是什麼」,這場火災屬於「沉重且深層次的火勢」,須動用6條水線、1座高空水塔才能撲滅,直到當日下午4時許才完全控制火勢,所幸起火時沒有人待在屋內,無人受傷。

報導提到,據警方與法院紀錄顯示,托雷斯因涉嫌縱火,遭指控2級魯莽危害他人安全、4級刑事毀損等罪名,他在17日出庭時穿著被捕當日的藍色浴袍與拖鞋,並否認所有指控,當地法院最終裁定以非金錢條件(non-monetary conditions)獲釋。

