乘客煮飯惹禍！剛果木船「起火翻覆」釀148死、百人失蹤

2025/04/19 14:25

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕剛果民主共和國日前發生一起船隻翻覆事件,一艘載有約500人的木船突然起火,造成至少148人死亡,仍有逾百人失蹤。據當局初步調查,起火原因是有人在船上煮飯,大火嚇得包括婦女和兒童在內的大量乘客,為求生紛紛跳入水中,然而多數乘客不諳水性,導致不幸罹難。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月15日,一艘名為「HB Kongolo」的機動木船,從馬坦庫姆港(Matankumu)出發航向博洛姆巴區(Bolomba)途中,木船行駛在該國西北部的剛果河(Congo River)期間,突然起火後翻覆。根據剛果官員透露,據稱當時船上載有約500名乘客,翻覆後造成148人,另有逾百人失蹤。

請繼續往下閱讀...

根據當地河務專員洛約科(Compétent Loyoko)指出,這場災難是因為有一名乘客在船上煮飯時,不慎引發火災,讓包括婦女及兒童在內的大量乘客為了求生,在不會游泳的情況下仍跳下水逃難,最終不幸死亡。

報導指出,全船僅數十人獲救,其中許多人嚴重燒傷。目前紅十字會與省級當局正持續搜救,剛果參議員波菲利(Jean-Paul Boketsu Bofili)則坦言,「船上500乘客中死亡人數非常高」,還有逾150名三度燒傷患者未獲得人道援助。

At least 148 people died either by drowning or burned, and hundreds remained missing after the HB Kongolo caught fire and capsized in the Congo River on Tuesday. Officials say it was caused by a woman cooking on board. The bought had 500 people on board. pic.twitter.com/mKnAAGjDub