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    乘客煮飯惹禍！剛果木船「起火翻覆」釀148死、百人失蹤

    剛果民主共和國日前發生一起船隻翻覆事件，一艘載有約500人的木船突然起火，造成至少148人死亡，仍有逾百人失蹤。（圖擷取自@kakabrasa 社群平台「X」）

    剛果民主共和國日前發生一起船隻翻覆事件，一艘載有約500人的木船突然起火，造成至少148人死亡，仍有逾百人失蹤。（圖擷取自@kakabrasa 社群平台「X」）

    2025/04/19 14:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國日前發生一起船隻翻覆事件，一艘載有約500人的木船突然起火，造成至少148人死亡，仍有逾百人失蹤。據當局初步調查，起火原因是有人在船上煮飯，大火嚇得包括婦女和兒童在內的大量乘客，為求生紛紛跳入水中，然而多數乘客不諳水性，導致不幸罹難。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月15日，一艘名為「HB Kongolo」的機動木船，從馬坦庫姆港（Matankumu）出發航向博洛姆巴區（Bolomba）途中，木船行駛在該國西北部的剛果河（Congo River）期間，突然起火後翻覆。根據剛果官員透露，據稱當時船上載有約500名乘客，翻覆後造成148人，另有逾百人失蹤。

    根據當地河務專員洛約科（Compétent Loyoko）指出，這場災難是因為有一名乘客在船上煮飯時，不慎引發火災，讓包括婦女及兒童在內的大量乘客為了求生，在不會游泳的情況下仍跳下水逃難，最終不幸死亡。

    報導指出，全船僅數十人獲救，其中許多人嚴重燒傷。目前紅十字會與省級當局正持續搜救，剛果參議員波菲利（Jean-Paul Boketsu Bofili）則坦言，「船上500乘客中死亡人數非常高」，還有逾150名三度燒傷患者未獲得人道援助。

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