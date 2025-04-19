中國22歲女手術成功等麻醉退 缺氧30分鐘醫護無人知慘腦死

中國一名22歲女子日前進行微創手術成功，在復甦室等待麻醉效果退去。不料因醫護人員怠忽職守，沒發現喉頭面罩阻塞氧氣供應，導致女子缺氧30分鐘腦死。（擷取自中媒）

2025/04/19 12:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名22歲女子日前進行微創手術成功，在復甦室等待麻醉效果退去。不料因醫護人員怠忽職守，沒發現喉頭面罩阻塞氧氣供應，導致女子缺氧30分鐘腦死。事後家屬究責時，醫院還稱復甦室的監視器去年就壞了無法提供畫面。

中媒報導，22歲戶姓女子和丈夫共同擁有生子夢，因輸卵管堵塞，上月10日前往廣東省第二人民醫院琶洲院區進行微創手術。手術在當天下午2時左右開始，過程進行一切順利，戶女在手術成功後被推到復甦室等待麻醉退去甦醒。家屬等了良久未見患者被推出，擔心下提出想進入看護，不過被醫護以患者術後形象不雅為由拒絕。

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不料，2個小時後，醫生突然告知家屬要將女子緊急轉入加護病房（ICU），並沒有說明原因。隨後家屬就看到一群醫生著急地將口吐白沫、不停抽搐模樣悽慘的戶女推到加護病房。隨後，醫生告知戶女丈夫，由於缺氧時間太久，戶女已經腦死。

醫院隨後才坦承，由於復甦室醫護人員沒有及時發現喉頭面罩阻塞氧氣供應，雖然機器警報聲響但醫護人員未即時處哩，最後導致事故。

報導稱，正常情況下在復甦室會有一名醫生全程陪同在旁，觀察患者身體狀況，但事發時不知醫生在做甚麼？而到現在也沒有負責醫生出來向家屬道歉，甚至院方還稱復甦室監視器去年就壞了，無法提供資料。

目前家屬提出要求，希望院方正式道歉並究責，而院方稱，他們正按照醫療糾分處理，並積極調查失職人員。

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