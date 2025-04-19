美國打工族買彩券中9.75億元遭謀財害命 女嫌入獄多年仍不認罪

涉嫌殺害3000萬美元大獎得主的女嫌摩爾．在入獄多年後仍不認罪。（美聯社）

2025/04/19 11:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州非裔男子莎士比亞（Abraham Shakespeare）原本以打工維生，2006年買彩券中了3000萬美元（約新台幣9.75億元），一夕之間逆天改命，孰料享受沒多久就在2009年失蹤，警方在一處民宅後院發現他的遺體，女屋主摩爾（Dorice "Dee Dee" Moore）2012年被判無期徒刑，但入獄至今仍不認罪。

《ABC》新聞節目《20/20》近日專訪摩爾並於美東時間18日晚間9時撥出，回顧了這起曾轟動美國的謀財害命事件。據了解，莎士比亞原本是在佛州萊克蘭（Lakeland）附近打零工，例如幫卡車卸貨、去理髮院掃地等等，在中大獎後他選擇一次性領取1700萬美元（約新台幣5.5億元）。

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莎士比亞成為富豪後樂於助人，許多人都跑來找他借錢，害得自己陷入財務危機。摩爾見有機可乘便聯繫莎士比亞，指稱自己可以幫他解決問題，此後她成為了莎士比亞代理人，協助他收回借出去的款項。

摩爾在與莎士比亞溝通時都會拍下影片，從中可以看到他對於一堆人來要錢感到很沮喪。在莎士比亞失蹤後，摩爾向警方聲稱莎士比亞想要回到以前的生活，這才會自己搞消失。

不過，警方追查出摩爾找人假扮莎士比亞，向其母親打電話報平安，並從莎士比亞帳戶領取100萬美元（約新台幣3252萬元），用來購買豪車、度假，旋即懷疑摩爾涉嫌重大，最終在她住處後院地下挖出摩爾的遺體，他的胸口有2道槍傷。

2012年12月，陪審團裁定摩爾一級謀殺罪成立，她被法官判處無期徒刑且不得假釋。雖然摩爾始終宣稱自己無罪，但她多次上訴都被駁回，2023年時甚至指控辦案人員瀆職，遭到警方否認。

美國佛州非裔男子莎士比亞以打工維生，2006年中了3000萬美元大獎，孰料沒過幾年就遇害。（美聯社）

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