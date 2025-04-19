被介紹來自中國秒回「我們不喜歡被稱為中國人」！台灣女記者黃雅詩被讚爆

前義國央行副行長奇歐卡（Pierluigi Ciocca）。（中央社）

2025/04/19 16:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應美國總統川普關稅政策，前義國央行副行長奇歐卡（Pierluigi Ciocca）與多位駐義國際媒體舉行座談。進行網路直播提問時，主持人介紹台灣記者時卻稱「接下來交給來自中國的記者」，而該名台灣記者馬上回應她來自台灣，不是中國：「我們不喜歡被稱做中國人」，而主持人也馬上道歉。這段影片流出後獲得不少網友稱讚。

奇歐卡（Pierluigi Ciocca）與經濟學家、「吉多卡利協會」（Associazione Guido Carli）主席卡利（Federico Carli）16日和駐義國際媒體舉行座談會。會中，主持人進行網路直播提問時說「接下來交給來自中國的記者」，而台灣《中央社》女記者黃雅詩一發話就說：「OK，首先第一件事，我不是中國人，我來自台灣。」讓主持人當場忙喊：「抱歉抱歉。」

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黃雅詩繼續解釋：「我們不喜歡被稱作中國人，雖然都有杏仁眼，但我們不一樣。」一番話讓台上奇歐卡尷尬地雙手摀臉，而主持人也幽默道歉：「我在僅有的頭髮上撒灰道歉。」

立委林楚茵日前在Threads轉發這段影片並大力稱讚「這才是國家級媒體的記者」。影片下方網友紛紛留言：「謝謝記者黃雅詩小姐仗義執言」、「不久前才有人說國外台灣沒人認識」、「太有尊嚴太可愛了，勇敢指正卻也不失幽默，給對方台階下」、「這段我看了好多次」。

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