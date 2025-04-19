夏威夷大島高山降雪！白雪覆蓋地面畫面曝

大島高山地區當地時間18日清晨罕見降下春季白雪。（圖擷自「@nypost」X、本報合成）

2025/04/19 12:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哇！美國夏威夷大部分地區全年都是熱帶氣候，不過大島（Big Island）高山地區當地時間18日清晨罕見降下春季白雪，透過夏威夷大學網路攝影機拍攝到，位於大島的毛納基天文台（Mauna Kea astronomy observatories）周圍，白雪覆蓋觀測站護欄旁地面，畫面引發矚目。

據《福斯天氣》報導，此次降雪是由一個緩慢移動的低壓系統帶來，預計當地時間19日稍晚離開夏威夷，當地氣象局針對大島山頂發布冬季天氣警告，至19日上午6時結束，推測積雪最高達5公分左右。

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據了解，夏威夷的山脈主要為火山，包括大島的毛納基火山，其山頂海拔將近14000英尺（約4267公尺），也是從海底基部測量時地球上最高的山；此外，大島過去20年平均每年4月都會有一次降雪警報，有些年份直到6月才發布降雪警告。

Parts of Hawaii hit with snow — but don’t worry, it’s actually normal https://t.co/jzmzVfglBP pic.twitter.com/fC2c4bQblT — New York Post （@nypost） April 18, 2025

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