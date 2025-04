夏威夷大島高山降雪！白雪覆蓋地面畫面曝

2025/04/19 12:16

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕哇!美國夏威夷大部分地區全年都是熱帶氣候,不過大島(Big Island)高山地區當地時間18日清晨罕見降下春季白雪,透過夏威夷大學網路攝影機拍攝到,位於大島的毛納基天文台(Mauna Kea astronomy observatories)周圍,白雪覆蓋觀測站護欄旁地面,畫面引發矚目。

據《福斯天氣》報導,此次降雪是由一個緩慢移動的低壓系統帶來,預計當地時間19日稍晚離開夏威夷,當地氣象局針對大島山頂發布冬季天氣警告,至19日上午6時結束,推測積雪最高達5公分左右。

據了解,夏威夷的山脈主要為火山,包括大島的毛納基火山,其山頂海拔將近14000英尺(約4267公尺),也是從海底基部測量時地球上最高的山;此外,大島過去20年平均每年4月都會有一次降雪警報,有些年份直到6月才發布降雪警告。

