最後嘗試？美促俄烏停戰 傳擬承認俄對克里米亞控制權

美國國務卿魯比歐警告，如果沒有取得進展， 美國可能停止結束烏克蘭戰爭的所有努力。（路透）

2025/04/19 11:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士透露，美國政府準備要承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制權，作為協助終結俄烏戰爭提議的一環，這項提議包括在戰事前線實施停火。與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）警告，如果持續無法取得進展，美國可能在「數天內」停止結束烏克蘭戰爭的所有努力。

俄軍2014年奪下克里米亞半島控制權，莫斯科隨後併吞該地區，此舉被多數國際社會成員視為違法；此事也為俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭埋下伏筆。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士稱，歐洲和烏克蘭官員昨天在法國巴黎會談，會中分享了這份框架的內容。魯比歐和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也在電話中就此進行溝通。

這份框架目前仍有部分內容尚待填寫。消息人士稱，美國打算下週在英國倫敦與歐洲和烏克蘭代表商討此事。

這名消息人士還說，川普政府也正同步計劃安排川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯官員會面，促使莫斯科當局加入美國制定的整體框架。

與此同時，魯比歐18日在巴黎與歐洲、烏克蘭官員舉行會談後公開表示，「如果不可能結束烏克蘭戰爭，我們就需要繼續前進（move on）」。他補充，「我們現在需要盡快確定，我說的是這幾天的時間，（確定）這是否可行」。

18日稍晚，美國總統川普在白宮證實了魯比歐的說法，但他並沒有進一步給出美國退出的時間表，「沒有具體天數，但我們希望盡快完成」。

1名美國官員告訴CNN，接下來數天對於事態發展至關重要。另1名消息人士在描述美國政府對戰爭現狀的看法時則稱，川普「對人們故作姿態、玩手段沒有無限的耐心」。

魯比歐的言論表明，川普政府亟欲結束逾3年全面戰爭，卻對一直缺乏進展感到越來越沮喪，承認俄羅斯對克里米亞的控制權或許將是最後嘗試。

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