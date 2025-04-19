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    以烏克蘭詩作反戰 俄羅斯19歲女被判刑2年8個月

    俄羅斯19歲女子科茲列娃以烏克蘭詩作反戰，被判處2年8個月有期徒刑。（路透）

    俄羅斯19歲女子科茲列娃以烏克蘭詩作反戰，被判處2年8個月有期徒刑。（路透）

    2025/04/19 09:33

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯19歲女子科茲列娃（Darya Kozyreva），援引19世紀烏克蘭著名文學家謝甫琴科（Taras Shevchenko）的詩作反戰，18日被聖彼得堡法院判處2年8個月有期徒刑。

    《CNN》報導，2024年2月24日，科茲列娃將字條貼在聖彼得堡詩人紀念碑上被捕，上面寫著謝甫琴科的詩作〈遺囑〉：「將我安葬和站起來吧／衝破那枷鎖／以暴君們的鮮血／噴灑在你們自由的種子上」。

    事實上，科茲列娃早在2022年12月還是高中生時，就在聖彼得堡和烏國馬里烏波爾結為友好城市的裝置藝術上寫下「兇手，你們炸了它，猶大（指背叛者）」，當時也因此遭到拘留。

    2024年8月，科茲列娃在接受《自由歐洲電台》專訪時，痛批俄國侵烏的行動相當殘忍且屬於犯罪，隨即被指控涉嫌多次詆毀俄羅斯軍隊，檢方對其求處6年有期徒刑，法官最終判刑2年8個月。

    科茲列娃在聽完判決離開法庭時，面帶微笑朝支持者揮手致意，律師指稱之後可能會上訴。據了解，俄羅斯一直在壓制年輕世代的反戰浪潮，從2022年入侵烏克蘭以來，俄國已有23名未成年人因政治案件受到指控。

    俄羅斯人權組織OVD-Info表示，截至2024年12月為止，國內已累計有2萬人因表達反戰遭到拘留、逾1500人因政治原因入獄。

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