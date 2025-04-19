英法院裁定跨性別不是女性！J.K.羅琳爽慶祝 網：葛萊芬多+100分

J.K.羅琳在《平等法》判決出爐後曬抽雪茄、喝香檳慶祝照。（擷取自X）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/04/19 00:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國最高法院對性別定義做出關鍵判決，裁定《平等法》（Equality Act）中的「女性」僅指生理女性，跨性別女性不屬於法律意義下的「女性」。長年與跨性別運動交鋒、數度嗆台灣拳后林郁婷的《哈利波特》作者J.K.羅琳曬出抽雪茄、手拿香檳慶祝的遊艇照，補刀說，「就算這根雪茄決定自我認同為大麻捲，它還是雪茄」火力全開，再度引爆兩派論戰。

根據《紐約郵報》報導，這起案件由蘇格蘭婦女組織「為蘇格蘭女性發聲」（For Women Scotland, FWS）提起，起因為2018年蘇格蘭議會通過法案，要求公部門董事會必須有50％女性成員，卻允許擁有性別認同證書的跨性別女性列入女性名額，引發爭議。FWS質疑這樣形同讓「生理男性拿證書就能搶占女性名額」，到最後「女性代表實質為零」。最高法院最後支持FWS的立場，認定《平等法》裡的「女性」和「性別」，應該是指生理性別，兩者不能混為一談。

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羅琳在判決出爐後多次發文力挺FWS，指稱這是「保護全英國女性與女孩權益的一大勝利」，感謝3位堅毅的蘇格蘭女性帶領案件走向最高法院。不過，羅琳的立場也持續引發爭議，因為她過去曾公開說「沒有跨性別兒童」，指責支持變性醫療的成人是在對兒童進行類似「腦葉切除手術」的傷害行為，形容部分激進份子為「霸凌者」；但儘管過去言論已多次遭《哈利波特》電影演員公開切割，她態度立場始終強硬。

這個判決也在Threads引發熱烈討論，有網友對羅琳的態度不以為然，直批她「真噁」、「到底多仇多元」，「她觀念也許正確，但欺負林郁婷也是事實」；但更多網友則留言力挺羅琳，「她這才是真正的女權」、「跨女的確不是女性，只是想成為女性」，「她哪裡有錯？生理女跟跨女就是不同性別啊」、「本來就該如此，一堆性別印表機跟洗衣機的像話嗎」，「這波是真的想挺她」、「葛萊芬多+100分」。

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To those celebrating the fact that I'm smoking a blunt: it's a cigar. Even if it decided to identify as a blunt for the purposes of this celebration, it would remain objectively, provably and demonstratively a cigar. https://t.co/OsBUsrmLvZ — J.K. Rowling （@jk_rowling） April 16, 2025

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