英法院裁定跨性別不是女性！J.K.羅琳爽慶祝 網：葛萊芬多+100分

〔即時新聞/綜合報導〕英國最高法院對性別定義做出關鍵判決,裁定《平等法》(Equality Act)中的「女性」僅指生理女性,跨性別女性不屬於法律意義下的「女性」。長年與跨性別運動交鋒、數度嗆台灣拳后林郁婷的《哈利波特》作者J.K.羅琳曬出抽雪茄、手拿香檳慶祝的遊艇照,補刀說,「就算這根雪茄決定自我認同為大麻捲,它還是雪茄」火力全開,再度引爆兩派論戰。

根據《紐約郵報》報導,這起案件由蘇格蘭婦女組織「為蘇格蘭女性發聲」(For Women Scotland, FWS)提起,起因為2018年蘇格蘭議會通過法案,要求公部門董事會必須有50%女性成員,卻允許擁有性別認同證書的跨性別女性列入女性名額,引發爭議。FWS質疑這樣形同讓「生理男性拿證書就能搶占女性名額」,到最後「女性代表實質為零」。最高法院最後支持FWS的立場,認定《平等法》裡的「女性」和「性別」,應該是指生理性別,兩者不能混為一談。

羅琳在判決出爐後多次發文力挺FWS,指稱這是「保護全英國女性與女孩權益的一大勝利」,感謝3位堅毅的蘇格蘭女性帶領案件走向最高法院。不過,羅琳的立場也持續引發爭議,因為她過去曾公開說「沒有跨性別兒童」,指責支持變性醫療的成人是在對兒童進行類似「腦葉切除手術」的傷害行為,形容部分激進份子為「霸凌者」;但儘管過去言論已多次遭《哈利波特》電影演員公開切割,她態度立場始終強硬。

這個判決也在Threads引發熱烈討論,有網友對羅琳的態度不以為然,直批她「真噁」、「到底多仇多元」,「她觀念也許正確,但欺負林郁婷也是事實」;但更多網友則留言力挺羅琳,「她這才是真正的女權」、「跨女的確不是女性,只是想成為女性」,「她哪裡有錯?生理女跟跨女就是不同性別啊」、「本來就該如此,一堆性別印表機跟洗衣機的像話嗎」,「這波是真的想挺她」、「葛萊芬多+100分」。

To those celebrating the fact that I'm smoking a blunt: it's a cigar. Even if it decided to identify as a blunt for the purposes of this celebration, it would remain objectively, provably and demonstratively a cigar. https://t.co/OsBUsrmLvZ