比「一支番仔火」劉文聰恐怖！17歲男被打槍 竟火攻炸女方家

美國17歲少年追求少女遭拒，竟潛入對方住家引爆爆裂物，釀大火燒毀房屋。（情境照）

2025/04/18 23:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州發生駭人聽聞的縱火爆炸案。17歲少年追求少女遭拒，竟潛入對方家引爆爆裂物，房屋全毀；所幸屋內7人驚險逃生，無人受傷。

《每日郵報》報導，17歲少年布雷迪（Jonathan Brady）4月10日凌晨3點闖入一戶人家，引爆爆裂物。當時屋內共有7人，包括3名孩童。雖然無人受傷，但爆炸引發的火勢迅速蔓延，房屋嚴重毀損。

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住戶德爾馮（Delvon Lee）指出，布雷迪與他的堂妹只認識5天，遭拒絕交往心生不滿犯案，他感嘆，「這個孩子，為了他5天前才認識的女孩，毀了自己的一生」。德爾馮也透露，家中財物幾乎全毀，讓原本剛脫離困境的家庭再度陷入危機。

有民眾在募資平台發起捐款活動，期盼協助他們重建生活，發起人威爾森（Michell Wilson）說，這戶家人原本因家暴問題住進庇護所，搬到這棟房子才1年半，沒想到再次遭逢災難。截至目前為止，已募得超過2310美元（約新台幣7萬5000元），但仍遠不及重建所需。

布雷迪案發被羈押。經過初步聽證，法院同意檢方申請，以成人身分審判。他面臨4項重罪指控，每項罪名最高可判20年。法院為他設下50萬美元（約新台幣1626萬元）保釋金，若獲釋，須配戴GPS追蹤器。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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