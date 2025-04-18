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    通膨、關稅衝擊！紐約市民搶當「野人」 走進公園採集食材

    紐約市民走進中央公園、蘭德爾島等城市綠地，尋找野莓、蘑菇等天然食材，以對抗生活成本壓力。（法新社）

    紐約市民走進中央公園、蘭德爾島等城市綠地，尋找野莓、蘑菇等天然食材，以對抗生活成本壓力。（法新社）

    2025/04/18 20:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕物價飆漲與關稅衝擊下，紐約市近年興起「都市採集」，許多人走進中央公園、蘭德爾島等城市綠地，尋找野莓、蘑菇等天然食材，以對抗生活成本壓力。這不僅成為省錢新選擇，也帶動一波回歸自然、重新認識都市生態的風潮。

    紐約郵報》報導，近年來不少市民開始將目光投向城市中的綠地，進行「都市採集」，使其成為一種省錢又天然的飲食方式。他們在公園中尋找野莓、蘑菇等免費食材，不僅降低生活開銷，也重新連結自然環境。草藥師比姆瓦拉（Journei Bimwala）表示，這樣的習慣讓她每年省下約2500美元（約新台幣8萬1309元），甚至這些植物占了她飲食來源的四分之一。

    都市採集風潮的推動者之一，是人稱「野人」的布里爾（Steve Brill）。這位76歲的前職業廚師，自1982年起便在中央公園等地帶領免費採集導覽，參與人數從當年的一人成長到最多一場有上百人。他同時開設線上課程與應用程式，收錄超過250種可食植物與500道食譜；例如他用中央公園的樹根釀自製沙士，吸引不少市民跟著他踏上「公園尋味之旅」。

    雖然在紐約市公園內採集植物恐面臨最高200美元（約新台幣6504元）罰鍰，但實際上執法已不如過往嚴格。布里爾透露，他曾在1986年因吃下一片蒲公英葉遭警方逮捕。而對許多採集者來說，這些植物原本只會落入鳥獸之口，如今成為抗通膨的食物替代選擇。若擔心觸法，民眾也可前往布朗克斯的「Bronx River Foodway」，這是全紐約唯一一處可合法採集食用植物的公園。

    儘管都市採集成為熱門趨勢，但專家仍提醒其中的風險不可忽視，包括植物中毒、污染、甚至環境破壞等問題。布里爾強調，只要能確保植物辨識無誤、採集後充分清洗，就能降低風險。他也建議新手採集者務必「百分百確認」植物種類，並在初次食用時少量試吃，避免過敏或不良反應。他也開玩笑提醒「如果附近有官方人員，就別採啦」！

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