澤倫斯基怒批川普特使散播「俄羅斯論調」 危害烏克蘭

美國特使魏科夫（左）4月11日於聖彼得堡會晤俄羅斯總統普廷。（法新社）

2025/04/18 13:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基公開抨擊美國特使魏科夫（Steve Witkoff），指控其散播「俄羅斯論調」，稱其言論極度危險，恐危害烏克蘭主權。

魏科夫11日與俄羅斯總統普廷進行長達五小時會晤後，向福斯新聞（Fox News）表示，結束戰爭的和平協議「涉及這所謂的五個地區」。英國BBC報導，澤倫斯基17日在基輔記者會上直言，魏科夫採納了俄方的策略，「我認為這極度危險，因為無論有意無意，他都在散播俄羅斯論調」。

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外界普遍認為，魏科夫所指的「五個地區」是烏東的頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松部分俄佔區，以及2014年遭俄羅斯非法併吞、國際社會普遍不承認的克里米亞。這些地區多數是在2022年俄國發動全面入侵後，遭其軍事佔領。

澤倫斯基對此強硬駁斥，強調：「這些領土是我們的，屬於我們的人民，也屬於未來的烏克蘭世代……所以我完全不明白他在說什麼。」

魏科夫在福斯新聞的訪談中，除了提及和談關鍵「涉及這所謂的五個地區」，更暗示存在透過「極具吸引力的商業機會」重塑美俄關係的可能性，宣稱或將達成對世界至關重要的成果。目前美俄雙方正進行旨在恢復外交關係的談判。

這並非澤倫斯基首次批評魏科夫。三月間，他曾質疑魏科夫缺乏軍事背景，稱其「看起來不像將軍……據我所知，他非常擅長買賣房地產，這（與外交軍事）有點不同」。

此次抨擊發生在美、烏及歐洲高階外交官於巴黎舉行會議討論戰事之後，魏科夫與美國國務卿魯比歐皆參與了該會議。

與此同時，美國總統川普17日也再次批評澤倫斯基。他雖未直接歸咎戰爭責任，但表示自己「並非澤倫斯基的忠實粉絲」，並質疑其表現。澤倫斯基則在同場記者會上透露，掌握「情資」顯示中國正向俄羅斯提供武器，甚至可能協助在俄國境內生產。中國此前一直將自身定位為中立方，並曾駁斥澤倫斯基有關中國公民為俄參戰的說法。

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