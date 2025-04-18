澳門獨立媒體赴立法會採訪 無故遭警方拘提調查

澳門網媒《論盡媒體》記者（右）17日試圖進入澳門立法院採訪，竟被警方以妨礙議會秩序、非法錄影為由拘提調查。（圖擷自臉書）

2025/04/18 09:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳門獨立網路媒體《論盡媒體》2名記者17日試圖前往澳門立法會採訪，竟被立法會人員以「空間有限」為由，拒絕他們赴會議廳採訪，只能在公眾室旁聽。2人與人員理論未果，後來遭警方以「妨礙議會秩序」、「非法錄影」為由拘提至警局調查。

據港媒《香港01》報導，被拘提的包括《論盡媒體》總編輯甄小島，事發不久後被帶往氹仔北安碼頭大馬路「澳門治安警察局總部大樓」錄口供。

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《論盡媒體》證實，17日該報2名記者在立法會採訪時，被警方以「妨礙議會秩序」及「非法錄影」為理由拘提調查。

影片顯示，記者在立法會大樓外被警員帶上車時，一直詢問為何媒體記者從事合法工作也會被帶走，但警方拒絕正面回應，僅說要帶走記者，「回到警察局再解釋」。

澳門特首岑浩輝本月15日起在立法會大會發表任內首份施政報告。據悉岑浩輝報告期間，已有部分記者被禁止進入立法會大廳採訪和錄影，其中包括《論盡媒體》的3名記者。

《論盡媒體》指出，旗下記者僅被允許在會議大廳旁的公眾室觀看直播。當他們就此事追問澳門新聞局副局長黃樂宜時，她僅回應稱，「你去問下立法會」。

澳門前直選議員區錦新16日在臉書發文稱，澳門立法會從未安排記者到公眾室看直播，此舉等同刻意阻撓媒體採訪，「這是對媒體採訪和新聞工作的侮辱」。

公開資料顯示，《論盡媒體》是澳門一家以網路為主要平台的新媒體，2012年10月開始營運，是澳門少有的獨立媒體。

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