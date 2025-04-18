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    首頁　>　國際

    澤倫斯基公開指控中國直接軍援俄羅斯 俄烏開戰後首見

    2025/04/18 03:30

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，中國正在供應武器和火藥給俄羅斯，這是他首度公開指控北京向莫斯科提供直接軍事援助。

    路透社報導，澤倫斯基在記者會上表示，烏克蘭政府也掌握到中國在俄羅斯領土上生產武器的情報，他下週可提供更多細節。

    俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾3年，在俄烏戰爭期間，中國與俄羅斯保持密切的經濟關係，但對於這場衝突，中國一直試圖形塑中立形象。

    對基輔來說，中國直接提供武器給俄國，將象徵中方大大背離其立場。

    澤倫斯基在基輔表示：「我們終於掌握到情報，顯示中國正在向俄羅斯聯邦提供武器。」他特別提到「火砲」，但並未說明他指的是砲彈、火砲系統或是兩者都有。

    澤倫斯基還說：「我們認為中方代表正在俄羅斯境內參與某些武器的生產。」但他未進一步說明。

    澤倫斯基是在北京時間深夜發表上述說法，中國未立即公開評論，路透社也未能立即向中國官員請求置評。中國之前已否認涉入這場戰爭。

    澤倫斯基本月公布俘虜2名為俄軍作戰的中國公民後，中、烏關係已趨於緊張。1140418

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