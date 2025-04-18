美國擴大審核外國留學生 已有逾千人被註銷簽證

美聯社報導，近幾週來已有超過1000名國際學生被美國政府撤銷簽證，或合法居留身分。圖為哈佛大學。（法新社）

2025/04/18 06:36

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國政府註銷外國留學生合法身分的行動，導致許多人面臨被拘留和驅逐出境的風險。近幾週來，已有超過1000名國際學生被撤銷簽證或合法居留身分，有人已對川普政府提起訴訟，指控政府剝奪他們的正當法律程序權利。

這些學生所就讀的學校，從哈佛大學、史丹佛大學等私立名校，到馬里蘭大學、俄亥俄州立大學等大型公立學校，乃至一些小型博雅學院（文理學院）不等。

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根據美聯社查閱大學聲明、校方人員通信及法庭紀錄，自3月下旬以來，已有160所大學、大學系統的至少1024名學生被註銷簽證或合法身分。在針對國土安全部（DHS）的訴訟中，學生主張政府並無合理理由註銷他們的簽證，或終止其合法居留身分。

儘管簽證可能因為多種原因被註銷，但各大學指出，一些學生只是因為交通違規等較小的違規行為而被針對。在部分案例中，學生甚至不清楚自己為何成為目標。

美國公民自由聯盟（ACLU）密西根州律師，在代表韋恩州立大學與密西根大學學生提出的訴訟中寫道，「這些身分終止的時機與一致性顯示，國土安全部已採取一項全國性的政策，不論其是否成文，即大規模終止學生（合法）身分」。

在新罕布夏州，就讀達特茅斯學院（Dartmouth College）博士班的中國研究生劉曉天（Xiaotian Liu），其簽證遭政府註銷，聯邦法官日前針對此案裁定臨時恢復簽證。喬治亞州與加州的聯邦法院也有類似訴訟正在進行。國土安全部官員並未回應媒體的置評請求。

在一些備受矚目的案例中，包括哥倫比亞大學的巴勒斯坦裔活動人士哈里爾（Mahmoud Khalil）被拘留事件，川普政府主張有權以其參與支持巴勒斯坦的抗議活動為由加以驅逐。但在大多數簽證註銷案例中，各大學表示，並無跡象顯示受影響學生曾參與抗議活動。

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