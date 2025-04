懷孕6個月仍上場 巴西女排選手：每位女性都有無限潛能

2025/04/18 00:47

〔即時新聞/綜合報導〕許多民眾認為,女性懷孕期間不宜進行太過激烈的運動或工作。不過近來巴西一名職業女排選手赫爾德絲(Priscila Heldes),即便已經挺著近6個月個孕肚,仍舊選擇上場比賽,甚至在場迅速做出各種扣殺、救球等動作,罕見「帶球上場」比賽影片事後在社群媒體被瘋傳,同時引發各界激烈辯論。

綜合外媒報導,現年33歲、效力巴西富明尼斯(Fluminense FC)球隊的赫爾德絲,是該隊的舉球員兼隊長,目前已懷孕近6個月。報導指出,儘管赫爾德絲的腹部已明顯隆起,她仍跟隨球隊一起參加在本月10日舉辦的巴西超級聯賽8強賽,甚至在第3局中上場,雖然她的球隊以1︰3落敗淘汰,但比賽影片卻在網上爆紅,並引起各界爭論。

眾人對女性運動員在孕期挺肚參賽是否合適,產生激烈爭辯。一派網友指出,女性運動員在懷孕期間參賽風險過高,斥責赫爾德絲不顧肚中孩子安全;另有一派網友則支持赫爾德絲,認為頂尖運動員在完善的醫療監督下,有權繼續職業生涯。對此賽後有媒體詢問赫爾德絲相關問題,她本人表示懷孕初期就獲得隊醫許可繼續參賽。

赫爾德絲透露,醫生有一再囑咐她,務必不可做出「讓腹部正面撲倒」等動作出現,除此之外一切如常,因為重點在於「保持謹慎」。赫爾德絲也指出,自己長期維持職業運動員的訓練週期與強度,並非懷孕後才開始進行訓練,所以並未面臨非常辛苦的適應期,並且身體狀態一直受到醫療系統密切監測,丈夫也全力支持她的決定。

另外,赫爾德絲也在個人社群媒體發文,分享自己孕期與職業生涯並行的心情,她在文中感性寫道,懷孕是個獨一無二的過程,但在這個過程中女性若有什麼共同點,就是女性蘊藏著驚人潛能,雖然會經歷疑惑、孤獨抑或是疲憊,但每當自己以為無法突破時,卻總能克服一切、超越自我,「彷彿這本就是妳與生俱來的能力。」

赫爾德絲也強調,「我並非首個懷孕期間持續工作的女性,也不會是最後一個,這正是最美好的部分。願所有女性永遠記得:妳能達成的成就,遠遠超過自己想像。」

MOTHER PRI! ???? At 33 years old and 5-6 months pregnant, ???????? Brazilian setter Pri Heldes continues to impress as she takes the court for Fluminense FC in the Brazil Superliga. ❤️????#SuperligaFeminina #volleyball #FluminenseFC pic.twitter.com/sN1WmsbrpN