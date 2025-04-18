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    懷孕6個月仍上場 巴西女排選手：每位女性都有無限潛能

    巴西職業女排選手赫爾德絲（Priscila Heldes），日前挺著近6個月個孕肚上場比賽，引發各界激烈辯論。（圖擷取自@volleytrails 社群平台「X」）

    巴西職業女排選手赫爾德絲（Priscila Heldes），日前挺著近6個月個孕肚上場比賽，引發各界激烈辯論。（圖擷取自@volleytrails 社群平台「X」）

    2025/04/18 00:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾認為，女性懷孕期間不宜進行太過激烈的運動或工作。不過近來巴西一名職業女排選手赫爾德絲（Priscila Heldes），即便已經挺著近6個月個孕肚，仍舊選擇上場比賽，甚至在場迅速做出各種扣殺、救球等動作，罕見「帶球上場」比賽影片事後在社群媒體被瘋傳，同時引發各界激烈辯論。

    綜合外媒報導，現年33歲、效力巴西富明尼斯（Fluminense FC）球隊的赫爾德絲，是該隊的舉球員兼隊長，目前已懷孕近6個月。報導指出，儘管赫爾德絲的腹部已明顯隆起，她仍跟隨球隊一起參加在本月10日舉辦的巴西超級聯賽8強賽，甚至在第3局中上場，雖然她的球隊以1︰3落敗淘汰，但比賽影片卻在網上爆紅，並引起各界爭論。

    眾人對女性運動員在孕期挺肚參賽是否合適，產生激烈爭辯。一派網友指出，女性運動員在懷孕期間參賽風險過高，斥責赫爾德絲不顧肚中孩子安全；另有一派網友則支持赫爾德絲，認為頂尖運動員在完善的醫療監督下，有權繼續職業生涯。對此賽後有媒體詢問赫爾德絲相關問題，她本人表示懷孕初期就獲得隊醫許可繼續參賽。

    赫爾德絲透露，醫生有一再囑咐她，務必不可做出「讓腹部正面撲倒」等動作出現，除此之外一切如常，因為重點在於「保持謹慎」。赫爾德絲也指出，自己長期維持職業運動員的訓練週期與強度，並非懷孕後才開始進行訓練，所以並未面臨非常辛苦的適應期，並且身體狀態一直受到醫療系統密切監測，丈夫也全力支持她的決定。

    另外，赫爾德絲也在個人社群媒體發文，分享自己孕期與職業生涯並行的心情，她在文中感性寫道，懷孕是個獨一無二的過程，但在這個過程中女性若有什麼共同點，就是女性蘊藏著驚人潛能，雖然會經歷疑惑、孤獨抑或是疲憊，但每當自己以為無法突破時，卻總能克服一切、超越自我，「彷彿這本就是妳與生俱來的能力。」

    赫爾德絲也強調，「我並非首個懷孕期間持續工作的女性，也不會是最後一個，這正是最美好的部分。願所有女性永遠記得：妳能達成的成就，遠遠超過自己想像。」

    儘管赫爾德絲的腹部已明顯隆起，她仍跟隨球隊一起參加本月10日舉辦的巴西超級聯賽8強賽。（圖擷取自@priscila_heldes IG，本報合成）

    儘管赫爾德絲的腹部已明顯隆起，她仍跟隨球隊一起參加本月10日舉辦的巴西超級聯賽8強賽。（圖擷取自@priscila_heldes IG，本報合成）

    賽後面對有媒體詢問，赫爾德絲表示她在懷孕初期就獲得隊醫許可繼續參賽，甚至還持續進行重訓。（圖擷取自@priscila_heldes IG，本報合成）

    賽後面對有媒體詢問，赫爾德絲表示她在懷孕初期就獲得隊醫許可繼續參賽，甚至還持續進行重訓。（圖擷取自@priscila_heldes IG，本報合成）

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