為亡夫拿回那顆「星」！首位米其林一星壽司職人有洋蔥

木村千鶴子（Chizuko Kimura）今年3月摘下米其林一星，延續亡夫遺志。（法新社）

2025/04/17 21:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球著名的美食評鑑「米其林指南」，今年新增的法國餐廳名單中，有一家位於法國巴黎的壽司店，該店壽司職人木村千鶴子（Chizuko Kimura）成為全球首位、在這份美食評鑑中摘星的女性壽司師傅。這顆米其林一星的背後，是她對亡夫的承諾，延續他的遺志。

《法新社》16日報導，現年54歲的木村千鶴子，原本並不打算成為頂級料理廚師，但是新型冠狀病毒疫情期間，失去她的導遊工作，這時在法國工作數十年的丈夫木村俊英，決定自己開餐廳，她就在丈夫的壽司店幫忙。

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她說，「那時他已經生病了，所以我就投入去幫他」。她一邊在丈夫身邊學習切魚、煮飯、如何經營餐廳，同時照顧日漸虛弱的丈夫。

丈夫打拚的壽司店「鮨俊英（Sushi Shunei）」，2022年獲得米其林指南一星的肯定。遺憾的是，實現摘星夢想後3個月，木村俊英當年6月就因癌症過世，該餐廳也因此於次年失去這顆「星」。

千鶴子在丈夫過世後，接手餐廳，為了精進廚藝，還回到日本學壽司料理。終於，在丈夫過世後3年，重獲米其林肯定，在今年3月公布的法國星級餐廳中，重新拿下一星。

米其林指南讚揚該店，「製作握壽司的精湛技藝、優質的魚類食材之使用和處理，以及細緻的調味，保證帶來一場感官之旅」。

千鶴子說，這顆新掛上的一星，依然屬於亡夫的，「如果俊英從未獲得一星，我也不會特別執著要自己拿到一顆星」，但是他深為他的餐廳獲得認可，感到自豪，「所以這顆星對我而言，就變得非常重要」。

傳統上，要成為壽司職人至少需要10年的學徒生涯，但是千鶴子僅用了5年就摘星。她說，「如果這個認可，能夠激勵或鼓舞其他女性，我會非常高興」。

她說，摘星後，首要目標是維持住這顆星，因此必須努力提供更好的服務，確保無可挑剔的品質。但是她並不止步於此，目標是超越丈夫的成就，以此向亡夫的努力和回憶致敬。

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