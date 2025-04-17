不滿Fed不降息 川普：鮑爾去職越快越好

鮑爾任期至2026年5月屆滿，川普暗示他可能提前遭解聘。（美聯社）

2025/04/17 21:22

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普17日發文抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，暗示他可能開除這位央行領袖，此前一天，鮑爾警告，由於關稅將推升物價、削弱美國經濟，聯準會恐面臨艱難權衡的局面。

華爾街日報報導，川普在社群平台發文說，「鮑爾的解職越快越好；鮑爾總是反應太慢而且做錯」，他前一天的警告「又是典型的、徹頭徹尾的『一團糟』」，他應該與其他國家的央行一樣調降利率。

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川普之前表示，在鮑爾2026年5月任期屆滿前，他不尋求取代他。財政部長貝森特近日受訪時，再次確認他對聯準會具備利率設定獨立性的支持，表示「這是必須保存的珠寶盒」。

川普呼籲聯準會跟進歐洲央行預期的降息，立即調降利率。他寫道：「鮑爾早就該像歐央一樣降息，而現在他當然應該降息」。由於川普的關稅措施，未來幾個月美國的通膨升速可能較其他國家快速。

鮑爾16日在芝加哥經濟俱樂部表示，關稅極有可能導致消費者在短期內面臨更高的物價，並導致經濟出現更高的失業率，這使聯準會面臨一個「充滿挑戰的情景」，因為聯準會因應通膨壓力，而在利率方面採取的任何措施，都可能加劇失業，反之亦然，「這對聯準會而言，是一個艱難的處境」。

他暗示，若抑制通膨，使通膨達到2%目標以及充分就業的兩大使命發生衝突時，聯準會將優先考慮通膨，「要知道，沒有價格穩定，我們就無法實現惠及所有美國人的長期強勁勞動力市場環境」。

他說，聯準會的重點將放在確保關稅導致的任何一次性物價上漲，不會演變成為更長久的物價上漲。他以汽車製造商及其裝配鏈為例，說明關稅的嚴重干擾「可能導致本應一次性的通膨衝擊被延長了，甚至可能變成更持久的通膨衝擊」，而最終結果是，聯準會很可能推遲降息，直至失業率上升。

鮑爾說，「就目前而言，我們處於有利位置，可以等待形勢更加明朗，然後再考慮對我們的政策立場進行任何調整」。對此，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克認同說，「我寧願行動緩慢朝著正確方向前進，也不願迅速行動，卻走向錯誤方向」。

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