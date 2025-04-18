蛇咬是假象！25歲男睡夢遭勒斃 兇手竟是妻與情夫
兩名嫌犯目前已遭到逮捕。（擷取自X）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦米拉特（Meerut）近日發生駭人聽聞命案，一名25歲男子原本被認為遭蛇咬身亡，沒想到真相大逆轉。當地警方調查發現，這其實是一場由死者妻子與情夫精心策劃的謀殺案，犯案後買來的毒蛇只是幌子，試圖掩蓋他們合謀殺人的罪行，手段離奇駭人。
綜合印度媒體報導，死者阿米特（Amit）是一名日薪工人，日前晚餐後在家中睡著，卻遭妻子拉維塔（Ravita）與其情夫阿瑪吉（Amarjeet）趁機勒斃。事後兩人買來一條毒蛇，放在床上死者遺體旁，謊稱阿米特遭蛇咬致死，甚至到最後以訛傳訛，傳出有村民目睹蛇反覆咬屍，影片還一度在網路上瘋傳。
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由於案發現場有發現蛇，因此警方初步判定也是蛇咬身亡；直到兩天後的驗屍報告顯示，死者實際死因是「勒斃」，蛇毒未擴散體內，才證明當時人已死亡，所謂的「蛇咬致死」只是掩飾手法，就算有影片，也應該是在死後拍的。
警方隨後逮捕拉維塔與阿瑪吉，兩人坦承已經偷偷交往近一年，阿米特發現後與妻子爭吵不斷，最終促使兩人密謀殺人。此外，在案發後他們還花了1000盧比（約新台幣390元）購買毒蛇，第二天早上再請蛇販到場協助製造假象。
這起荒謬命案震驚印度全國，由於案情離奇，除了找來毒蛇混淆視聽，更有「演戲」影片在網路上瘋傳誤導輿論，因此警方目前正深入追查是否還有其他人涉案，全案仍在擴大偵辦中。
#Meerut में सांप को झूठा बदनाम करने वाली पत्नी खुद ही नहीं निकली हत्यारिन,— Lokesh Rai （@lokeshRlive） April 17, 2025
उसने अपने प्रेमी संग मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या की उसे हादसे का रूप देने के लिए सपेरे से वाइपर स्नेक खरीदा और उसे पति के लाश के नीचे दबा दिया, सांप ने डेड बॉडी को 10 बार डंसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम… pic.twitter.com/0tmQ5yFX0D