蛇咬是假象！25歲男睡夢遭勒斃 兇手竟是妻與情夫

兩名嫌犯目前已遭到逮捕。（擷取自X）

2025/04/18 00:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦米拉特（Meerut）近日發生駭人聽聞命案，一名25歲男子原本被認為遭蛇咬身亡，沒想到真相大逆轉。當地警方調查發現，這其實是一場由死者妻子與情夫精心策劃的謀殺案，犯案後買來的毒蛇只是幌子，試圖掩蓋他們合謀殺人的罪行，手段離奇駭人。

綜合印度媒體報導，死者阿米特（Amit）是一名日薪工人，日前晚餐後在家中睡著，卻遭妻子拉維塔（Ravita）與其情夫阿瑪吉（Amarjeet）趁機勒斃。事後兩人買來一條毒蛇，放在床上死者遺體旁，謊稱阿米特遭蛇咬致死，甚至到最後以訛傳訛，傳出有村民目睹蛇反覆咬屍，影片還一度在網路上瘋傳。

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由於案發現場有發現蛇，因此警方初步判定也是蛇咬身亡；直到兩天後的驗屍報告顯示，死者實際死因是「勒斃」，蛇毒未擴散體內，才證明當時人已死亡，所謂的「蛇咬致死」只是掩飾手法，就算有影片，也應該是在死後拍的。

警方隨後逮捕拉維塔與阿瑪吉，兩人坦承已經偷偷交往近一年，阿米特發現後與妻子爭吵不斷，最終促使兩人密謀殺人。此外，在案發後他們還花了1000盧比（約新台幣390元）購買毒蛇，第二天早上再請蛇販到場協助製造假象。

這起荒謬命案震驚印度全國，由於案情離奇，除了找來毒蛇混淆視聽，更有「演戲」影片在網路上瘋傳誤導輿論，因此警方目前正深入追查是否還有其他人涉案，全案仍在擴大偵辦中。

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