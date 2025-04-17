川普停火承諾漸落空！經濟學人：恐淪俄羅斯棋子犧牲烏克蘭

川普（右）「百日停火」承諾恐跳票，《經濟學人》認為，歐洲須扛起援烏重擔。（路透資料照）

2025/04/17 21:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國權威雜誌《經濟學人》（The Economist）最新分析報導指出，美國總統川普原先承諾迅速結束烏克蘭戰爭並達成停火的目標，正看似逐漸落空，川普在處理俄烏衝突上，日益顯得像是「自甘被俄羅斯利用的棋子」。

報導稱，川普希望在上任百日內促成停火，但其呼籲的「無條件30天停火」，雖獲烏克蘭接受，但已被俄羅斯無視，俄軍反而加強攻勢，例如近期對蘇梅（Sumy）等地的致命襲擊。

請繼續往下閱讀...

《經濟學人》觀察到，儘管川普延續對俄制裁並偶有不耐言詞，但他對俄羅斯展現出「異常縱容」，甚至將烏克蘭遭入侵歸咎於烏方，並拒絕其購買美國飛彈的請求。相較之下，美國對俄缺乏實質壓力，美俄官員甚至在伊斯坦堡會晤討論關係升級。波蘭外長席科斯基（Radek Sikorski）便誌表示，克里姆林宮根本在「嘲弄」美方的善意。

報導進一步強調，美國對烏克蘭的實質支持正明顯減少，拜登政府時期批准的武器即將告罄，川普卻未批准新援助；美軍正從波蘭關鍵的援烏樞紐熱舒夫（Rzeszow）撤離；對於重要的「烏克蘭防務聯繫小組」，美方參與層級也已降低。報導更引述外交官說法，指部分川普幕僚私下對歐洲援烏行動感到「受夠了」。

面對美國可能的抽身，《經濟學人》描述了歐洲正在推動的雙軌策略。一是英法等國計畫在停火後組建歐洲「保障部隊」進駐烏克蘭西部，以訓練烏軍並展現歐洲承擔安全的決心；但該雜誌也點明，此計畫成敗繫於遙遙無期的停火，且據報川普特使曾提出讓俄佔領烏東四州，以換取停火的方案，這對烏克蘭與歐洲而言絕不可行。

因此，《經濟學人》認為，歐洲的第二軌策略，即「增加對烏克蘭的直接軍事援助」，變得至關重要。文章引述前美國國安會官員夏默（David Shimer）的觀點強調，歐洲必須即刻行動，捐出更多庫存武器、資助烏克蘭軍工、設法為烏取得美製防空系統，甚至動用凍結的俄國資產支付開銷。

《經濟學人》在文末總結，由於俄羅斯侵略意志堅定，而美國似乎決心淡出，歐洲加強援助，是迫使俄國總統普廷進行有意義談判的唯一途徑，也是烏克蘭能否持續自衛的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法