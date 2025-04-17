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    駭客「匿名者」稱保衛烏克蘭 公布普廷秘密數據

    國際駭客組織「匿名者」宣稱公布10TB俄密件含川普檔案，真實性遭質疑。（翻攝自匿名者粉絲專頁）

    國際駭客組織「匿名者」宣稱公布10TB俄密件含川普檔案，真實性遭質疑。（翻攝自匿名者粉絲專頁）

    2025/04/17 20:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據富比士雜誌（Forbes）17日報導，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）近日再度發動宣傳攻勢，宣稱「為保衛烏克蘭」已對俄羅斯發動新一波網路攻擊，並公布了高達10TB的龐大數據快取，內容據稱包含「所有在俄營運企業資料、克里姆林宮在西方資產、親俄官員名單、美國總統川普檔案及更多資訊」。

    然而，這波宣稱的攻擊行動，其影響力似乎不如以往。網路安全新聞網站「Cybernews」報導指出，根據目前已檢視的部分文件，「普遍共識似乎認為外洩的資訊並不那麼令人興奮，而且顯然也沒那麼秘密。」分析人士也指出，許多資訊是針對俄羅斯個別企業的零散文件，儘管其中可能包含對烏克蘭軍方有用的俄國國防企業資料。

    富比士分析認為，「匿名者」此舉主要目的或許是為了博取媒體版面。儘管檔案中據稱包含一些有趣的細節，例如一份關於達美樂披薩（Domino's Pizza）的文件，但諸如俄羅斯官員貪腐或與西方有深厚聯繫等情況，早已不是新聞。

    「可能只拿到洋芋片 或撈到勞力士」

    考量到數據量極為龐大，更詳盡的分析可能需要數天時間。過去類似的大規模數據洩漏事件中，確實曾發現有價值的情報隱藏其中。但目前的問題在於，尚不清楚這些數據的真實來源與確切內容。部分網路論壇如Reddit上的使用者更提出警告，稱這次洩漏「越來越像是一場騙局」，並呼籲大眾不要下載相關檔案，甚至應避免訪問匿名者導向檔案下載連結的公關網站，以防感染惡意軟體。

    富比士撰稿人多夫曼（Zak Doffman）在文末總結，目前可將此事視為一則暫時引人注意的小插曲，無須過度反應。但他表示，未來若從數據中發現任何更有趣的內容，將會持續追蹤報導。有網友則將匿名者的行為比喻為高科技版的趁火打劫，「他們衝進去，能拿多少算多少…出來時，可能只拿到一堆洋芋片跟乳液，但也可能撈到勞力士。」意指其成果好壞難料。

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