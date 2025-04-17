別再錯誤保存鹽巴！專家：放冰箱非明智選擇

專家指出，櫥櫃和密封罐，是鹽巴最佳避風港。示意圖。（資料照）

2025/04/17 23:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鹽巴是烹飪中最基礎且不可或缺的調味料之一，但許多人對於如何正確保存鹽巴仍感到困惑，究竟鹽巴該不該放進冰箱保存。針對這個問題，日本廚師papuchan提出他的專業建議，並指出不少人對鹽巴保存方式存在誤解。

根據papuchan在《Yahoo JAPAN》專欄中的說法，儘管冰箱能有效減少食材的濕氣，但將鹽巴放進冰箱卻不是一個明智的選擇。冰箱內的濕氣可能會在鹽巴拿出來使用時，因為溫度變化而引起水氣凝結，鹽巴會吸收水分，導致結塊，影響使用效果。

此外，papuchan也強調，將鹽巴放在瓦斯爐旁並不是一個好選擇。高溫會使鹽巴的品質變差，甚至加速其劣化。而如果將鹽巴放在水槽旁邊，濕氣則會過重，這樣也容易讓鹽巴受潮結塊，失去原本的效果。另一方面，將鹽巴放入僅用橡皮筋綑綁的袋子中，也並不可行，因為這樣無法完全密封，水氣仍然會進入，影響鹽巴的質量。

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如何正確保存鹽巴，papuchan表示，鹽巴應該儲存在密封容器中，並放置在一個溫度穩定、變化較小的地方，例如櫥櫃。這樣的保存方式不僅能有效避免鹽巴受潮結塊，還能保持其原有的品質，適合長期存放。

在一項社群媒體問卷調查中，papuchan發現高達87%的粉絲，並不清楚鹽巴的正確保存方式。顯示儘管鹽巴是烹飪中最基本的調味料之一，許多人對於它的保存方式，仍存在不少誤解。

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