向中國代工廠直購可避川普關稅？正牌打臉 專家示警

美國國旗和中國五星旗。（法新社檔案照）

2025/04/17 19:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕美中貿易戰愈演愈烈之際，中國短影音平台「抖音」國際版TikTok上，最近出現許多影片，宣稱低價供應多家知名精品名牌產品，呼籲美國人繞過川普政府的高額關稅，直接向中國工廠購買。不過數名專家警告，小心買到仿冒品。

《美國有線電視新聞網（CNN）》16日報導，這類影片中，其中一則是一名自稱名為王森（Wang Sen）的用戶，站在一面陳列著幾個精品品牌產品「柏金包」的前面，宣稱自己是許多高級精品品牌的OEM代工廠，「你們為何不乾脆直接聯絡我們，從我們這裡購買？你不會相信我們（會）給你的價格」。這段影片已經被TikTok下架。

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另一段影片中，網名為LunaSourcingChina的網紅介紹位於中國著名批發市場義烏市的兩家工廠，宣稱知名瑜伽服飾品牌Lululemon售價98美元的緊身褲直接出自這些工廠，「在這兩家工廠，你花5到6美元就能買到」。

敦煌網、淘寶APP下載數狂飆

這些影片帶動中國「敦煌網（DHgate）」和「淘寶（Taobao）」，在美國蘋果應用程式商店下載排名迅速竄升。然而，多名專家指出，合法製造商通常會簽保密協議，影片中的工廠高度不可能真的是知名品牌供應商，賣的也不太可能是真貨。CNN的報導也提醒，敦煌網因販售仿冒精品品牌商品而聲名狼藉。

Lululemon 14日即已澄清，該公司「並未與網路影片中指出的製造商合作」，敦促消費者注意可能的仿冒產品和錯誤資訊。該公司4月列出的供應商名單中，也未見TikTok影片中提到的兩家工廠。

英國南安普敦大學企業管理高級講師董皓（Hao Dong，譯音）說，任何為大品牌生產的製造商，都可能受到嚴格的契約義務約束，不得披露其關係，不會在網路上公開銷售這些商品。

《華盛頓郵報》16日也報導此事，提醒美國民眾，不應該照著這些建議，從淘寶或敦煌網買，或者直接向中國工廠採購，因為你還是逃不掉關稅，反有受騙的風險。

市場研究公司eMarketer零售與電子商務首席分析師坎納維斯（Sky Canaves）談到宣稱以超低價賣頂級產品的中國工廠或購物網站，直言「如果聽起來好得不像真的，可能確實如此（不是真的）」。市調公司Forrester零售與電子商務首席分析師科達利（Sucharita Kodali）也說，「不論是直接還是通過銷售公司購買，任何來自中國的產品，現在都被課關稅」。

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