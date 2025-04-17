路透獨家披露：俄擬徵用查封美企 供應俄軍伙食

俄羅斯軍隊的運作涉及龐大後勤需求，包括食品供應。圖為2025年4月準備入伍的新兵。（路透）

2025/04/17 17:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》17日獨家披露，文件顯示，莫斯科擬將去年十月被查封，並收歸國有的美資罐頭食品廠「格拉夫產品」（Glavprodukt），用於向俄羅斯軍隊及國家近衛軍供應食品，恐將衝擊正逐步回溫的美俄關係。

在美俄就結束烏克蘭戰事展開談判之際，格拉夫產品成為焦點，該公司自去年十月被俄方查封，迄今仍是唯一被收歸國有的美資企業。美國國務卿魯比歐已表明，其處置將納入重啟美俄關係的對話議程。

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《路透》審閱的一封信函指出，查封此舉旨在「確保生產穩定」，並涵蓋未來向國家近衛軍與國防部供應罐頭食品。「格拉夫產品」現由俄羅斯聯邦國有資產管理局（Rosimushchestvo）接管；該局與工業貿易部對相關提問未予回應，俄羅斯總檢察長辦公室亦未立即置評。

檢方指控原東主、洛杉磯商人斯米爾諾夫（Leonid Smirnov）及其關聯企業，於2022至2024年間非法將約13.8億盧布（約新台幣5.57億元）匯出境外。莫斯科仲裁法院應檢方請求，已於3月12日查封格拉夫產品資產，聽證會訂於4月18日舉行。斯米爾諾夫否認所有指控，批評此案乃「俄式企業掠奪」。

目前已有逾十家歐洲企業在俄羅斯子公司遭總統令徵收，包括丹麥釀酒商嘉士伯（Carlsberg）與芬蘭能源公司富騰（Fortum），克里姆林宮並警告，未來可能有更多資產面臨查封。烏克蘭戰事遠超預期，已進入第四年，俄方不僅大幅提高國防預算，並加緊掌控各類戰略資產；2022年更曾因軍糧短缺而緊急尋求食品供應。

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