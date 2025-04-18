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    全球最貴機場！一根香蕉台幣227元 網直呼不合理

    土耳其的伊斯坦堡機場，被認為是全球消費最昂貴的機場之一。一根普通的香蕉就要近7美元，示意圖。（路透）

    土耳其的伊斯坦堡機場，被認為是全球消費最昂貴的機場之一。一根普通的香蕉就要近7美元，示意圖。（路透）

    2025/04/18 00:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕旅客在機場購物或用餐，往往得接受高於市區的價格。尤其是土耳其的伊斯坦堡機場，更被認為是全球消費最昂貴的機場之一。一根普通的香蕉就要價近7美元（約新台幣227元）。離譜的價格引發網友熱議，紛紛直呼「貴得不合理」。

    綜合外媒報導，伊斯坦堡機場被認為是全球最貴的機場之一，尤其在食品和飲料的價格上，讓不少旅客震驚不已。許多人反映，即使只購買零食和瓶裝水，也得花上一大筆錢。例如，機場內一瓶啤酒要價近20美元（約新台幣649元），而一根普通香蕉則接近7美元（約新台幣227元）。

    除了基本的食物價格驚人，其他餐飲選擇也讓人望而卻步。像是一份小的三盎司千層麵售價高達28美元（約新台幣909元），而雞肉沙拉和可頌等簡餐價格也都落在17至20美元（約新台幣552元至649元）之間。更令人驚訝的是，連鎖速食店如Popeyes和麥當勞在機場內的價格也明顯偏高。

    這些天價餐點引起網友熱議，特別在Reddit的r/istanbul討論區中，有網友提到，雖然伊斯坦堡機場的設施新穎、航廈設計宏偉，但誇張的餐飲價格嚴重影響整體體驗；也有人指出，相較於歐洲其他的主要機場，如法蘭克福，伊斯坦堡的餐飲價格高出至少2到4倍。許多人呼籲機場應重新檢視定價，提供更合理的消費環境。

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