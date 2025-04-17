神乎其技！美釣客2磅線擒70公斤巨鱔 破世界紀錄

美國釣客威斯頓以超輕量釣具，於IGFA紀錄中締造淡水魚類最大漁獲（若計入海水魚種則排名第六）。（圖取自Art Weston臉書專頁）

2025/04/17 18:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕以驚人漁獲聞名的美國德州利文斯頓湖（Lake Livingston），4月8日再次上演傳奇一幕。肯塔基州61歲釣客威斯頓（Art Weston），攜手嚮導·柯克蘭（Kirk Kirkland），以近乎「髮絲」般纖細的超輕量釣具，成功捕獲重達69.4公斤、長2.21公尺巨型鱷雀鱔，寫下個人第41項世界紀錄，更可望締造國際釣魚協會（IGFA）超輕量釣線淡水魚新猷。

福斯新聞網（Fox News）報導，威斯頓以2磅拉力值釣線（約0.9公斤承受力），挑戰50公斤級紀錄，可望在IGFA寫下新頁。為挑戰現有紀錄，他們依循IGFA規範，選用1.8公尺鋼製前導線與堅固J型鉤，搭配極輕煞車設定的捲線器。威斯頓深知，此役重點並非蠻力搏鬥，而是如何運用精湛技巧，在極限拉力下與巨獸周旋，耗盡其體力。他解釋，關鍵在於「持續施壓，迫使牠不斷游動，直到力竭」。

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利文斯頓湖水色混濁，釣場環境極為艱困。巨型鱷雀鱔多半潛伏於2.4至3.7公尺深水，且生性狡猾，數度沉底靜止逾十分鐘，更增添搏魚難度。過程中，魚線數度瀕臨斷裂，情勢危急。所幸經驗豐富的威斯頓沉著應對，與巨獸展開長達近4小時的深水拉鋸戰，追逐距離更達3.2公里。

「能成功根本是1%的奇蹟！」威斯頓盛讚嚮導柯克蘭操船技術精湛，並稱此役為「生涯最艱困挑戰」。團隊於確認捕獲後，隨即進行科學測量與影像紀錄，確保數據完整性，隨後將這尾珍貴巨獸活體放流，回歸自然。IGFA審核預計需時60至90天，一旦通過認證，此紀錄將刷新協會超輕量淡水魚類最大漁獲，並名列淡海水魚種第六。

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