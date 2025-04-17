電腦呢？金正恩偕愛女視察北韓首間網咖 專家：僅1％人民可上網

北韓領導人金正恩視察首間網咖，卻不見電腦、桌子、線路等設備。（法新社）

2025/04/17 20:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方近日公開領導人金正恩與女兒金主愛參觀平壤一處新設施畫面，最引人注目的是被稱為「電腦娛樂館」的網咖，號稱擁有300個座位。然而專家認為，這間網咖形同虛設，實際上對內對外的政治宣傳手段。

綜合外媒報導，金正恩3日視察位於平壤和盛地區第三階段區域的各項便利設施營運準備情況，陪同視察的還包括女兒金主愛。在發布的官方照片中，這間「電腦娛樂館」內部裝潢現代，藍色燈光營造出科技感氛圍，座位整齊排列，頗有規模。然而，設施中卻未見任何電腦、螢幕、鍵盤或網路線等實際設備。

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金正恩在視察時說，這裡將受到青少年喜愛，要健全營運體系與服務方式，發展「新形式、新方法的服務領域」，提升首都居民與全國人民的物質文化福祉。

不過，專家指出，北韓目前僅有約1％人口能接觸到由官方嚴格控管的內部網路，如「光明網」，無法自由連接全球網際網路。根據新加坡資料分析機構「DataReportal」在《數位2024全球報告》中的統計，北韓是全球網路連接率最低的國家之一，高達99.9%人口無法上網。

金正恩與女兒金主愛一同視察平壤和盛地區第三階段建設。（法新社）

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