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    3年請243天病假 德國員工遭亞馬遜解雇怒告公司

    亞馬遜公司近日解雇1名36歲德國員工，稱該員工在3年內請了243天病假，以「請假多日」為由終止了與該員工合約。亞馬遜德國物流中心示意圖，與本新聞無關。（路透）

    亞馬遜公司近日解雇1名36歲德國員工，稱該員工在3年內請了243天病假，以「請假多日」為由終止了與該員工合約。亞馬遜德國物流中心示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2025/04/17 17:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜公司1間位於德國北部哈爾堡（Landkreis Harburg）地區的物流中心，近日解雇1名36歲員工，該名員工將公司告上法院，亞馬遜列舉該員工在3年內請了243天病假，以「請假多日」為由終止了與該員工合約。

    據德國廣播公司《NDR》報導，1名36歲德國男子遭到亞馬遜公司解雇，理由是請假太多，員工將公司告上法院，要求復職，在調解聽證會上，亞馬遜列出該員工就職3年多來請假天數，2022年病假60天、2023年病假55天、2024年病假128天，今年到2月為止則請了30天病假。

    員工律師在庭審中辯稱，由於原告的工作性質，他每天需要多走12公里，這意味著他的腳傷不容易治癒。亞馬遜則反駁稱，搬運物品是由機器人處理，員工只負責處理打包作業。

    亞馬遜願意提供1萬歐元資遣費，而男子則要求復職，或2萬8000歐元的資遣費，調解聽證會雙方未能達成協議，該案定於8月再開庭審理。

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