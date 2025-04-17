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    日本黃金週長假將開跑 近4成民眾欲待在家

    日本往年國內各地在黃金週期間人潮洶湧。（彭博）

    日本往年國內各地在黃金週期間人潮洶湧。（彭博）

    2025/04/17 15:13

    〔中央社〕日本黃金週長假將至，市場調查公司INTAGE今天發布相關調查，結果顯示想「在家」度過假期的民眾比例較去年增加之外，回答外出用餐、購物、在日本國內旅行的比例紛紛下降。

    共同社報導，INTAGE總部位在東京都，實施這項調查的相關業務負責人指出，「肇因於物價上漲時間延長，在今年黃金週假期，民眾似乎傾向待在家中」。

    INTAGE公司於3月27日至31日透過網路針對追蹤對象，實施有關黃金週假期的調查，並收到約5000人回覆。這些受試者年齡橫跨15至79歲，其中有男有女，調查開放受試者複選。

    結果顯示，選擇「在家度過」的比例最高，達37.3%，較去年增加3.2個百分點。

    而選擇「外出用餐」比例為17.5%，選擇「購物」比例為16.1%，在「日本國內過夜或當日來回出遊」比例達13.6%。這3個選項的比例分別比去年減少3、0.6和2個百分點。

    關於黃金週的理想計畫，有6%的人希望「去主題樂園」，但實際付諸行動的人僅2.1%，兩者相差約3倍；理想中希望在日本國內過夜旅行的比例為16.9%，實際安排這類活動僅7.7%。

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