川普清算政敵承諾落空？ MAGA鐵粉漸失耐心

川普支持者標語寫著「MAGA強力報復」（MAGA WITH A VENGEANCE），凸顯其希望川普對政敵採取更強硬手段的心聲。（美聯社檔案照）

2025/04/17 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少美國總統川普的支持者深信其領袖遭自由派「深層政府」（Deep State）藉司法打壓，期待川普重返白宮後展開報復。然而，川普第二任期已3個月，逮捕民主黨高層並公開審判的承諾卻未見蹤影，令「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者日益不耐。

路透報導，數週來，MAGA代表人物持續抱怨聯邦調查局（FBI）與司法部的行動遲緩，未能實現川普針對其「內部敵人」（含議員、記者、檢察官）的威脅。

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這種不滿在「J6ers」（指涉2021年1月6日美國國會衝擊事件者）群體中尤為顯著。這些因涉及事件被定罪的支持者，在川普競選時屢獲報復承諾。川普或許期望藉調查前任期違抗者、施壓對手律所來爭取支持，但MAGA已表明，唯有民主黨出現重大起訴案才能滿足其訴求。

這波不滿主要指向司法部長邦迪（Pam Bondi）、FBI局長帕特爾（Kash Patel）及其副手，前脫口秀主持人邦吉諾（Dan Bongino）。邦吉諾等右翼意見領袖曾長期宣稱，抹黑川普的民主黨人即將遭報應。如今身處體制內，邦吉諾面臨背離期待的指責，近幾週多次在社群平台X發文強調自身努力並籲請耐心，更暗示正研擬重大措施確保錯誤不再發生。他寫道：「我知道你們曾失望。你們理應得到更好，我們會做到。」

儘管邦吉諾發文未指名，留言區卻充滿對缺乏政治起訴的憤怒。曾在國會騷亂中將腳翹在時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）桌上的巴內特（Richard "Bigo" Barnett就發文要求：「我們要正義！要承諾兌現！我們響應號召！卻什麼也沒看到。」

即便獲川普逾1500次特赦或減刑，「J6ers」仍是最不滿的群體之一。「J6特赦計畫」創辦人蒙克（Suzzanne Monk）便對比拜登政府首年逮捕J6被告的速度與川普政府對民主黨的行動匱乏，表達強烈不滿，質疑邦迪部長的逮捕績效。

路透指出，需要說明的是，川普第一任期內受指控的民主黨人，相關調查是在隨後的拜登總統任內由其司法部執行。然而MAGA支持者認為這種調查遠非他們所要求的嚴厲懲處。

右翼團體「司法觀察」主席費頓（Tom Fitton）雖為川普開脫，稱其他務繁忙，卻也在前白宮首席策士班農（Steve Bannon）的「戰情室」播客節目直言，邦迪與帕特爾需「更積極主動」。費頓認為：「FBI裡或許有好人，但他們都畏縮在角落，無所作為。」

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