中國新郎「同時娶前妻、未婚妻」掀熱議 飯店急取消3人行婚禮

中國貴州一名男子近日宣布將迎娶兩名女子並舉行三人婚禮，隨即在網路上掀起熱議。（本報合成，擷取自微博）

2025/04/17 16:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州近日1張結婚喜帖在網路上掀起熱議，主角是1名男子，他竟在喜帖上寫明「同時迎娶兩位新娘」，其中1位更是他的前妻，事件在網路掀起極大關注與爭議。

綜合中媒報導，貴州華節市1名男子吳海軍16日透過社群媒體分享自己的婚禮喜帖，並宣布婚宴將於19日舉行，地點選在當地的世紀佳緣宴會中心。不料，喜帖上赫然出現2位新娘周艷與陳明菊，其中1人甚至是男方的前妻，讓親友及網友都震驚不已。

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消息迅速發酵後，該飯店今（17）日也發出聲明澄清，表示新人預約場地時未說明將舉辦「3人婚禮」，飯店依一般流程完成預訂。直到網路上討論聲量暴增，飯店經查證後認為該婚禮形式不符社會風俗，已決定取消活動。

警方隨後介入了解，指出此事實際上是1場「惡搞鬧劇」。調查發現，喜帖中的2位新娘，1人為男子的現任未婚妻，另1人確為其前妻，3三人關係友好，拍攝婚紗照及設計喜帖純屬玩笑與炒作。在警方勸導下，3人已取消原定婚禮，吳海軍決定僅與現任未婚妻舉行婚禮。

事件雖以取消婚禮收場，仍在社會上引起廣泛討論。不少網友批評當事人不應將婚姻作為炒作手段，認為此舉不僅挑戰一夫一妻的法律底線，也有損社會價值觀，呼籲應對此類「流量婚禮」予以警惕。

這場3人婚禮嚇得婚宴會館緊急發布聲明取消婚禮預訂。（擷取自微博）

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