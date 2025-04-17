美政府施壓升級！警告哈佛若不交資料 恐禁收外籍生

哈佛大學硬扛政府壓力，恐面臨禁收外籍生、撤銷免稅資格。（路透）

2025/04/17 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國土安全部（DHS）警告，若哈佛大學不遵從川普政府要求分享特定簽證持有者資訊，恐將喪失招收外籍生資格，顯示政府施壓升級。

據《路透》報導，國土安全部長諾姆16日宣布終止給予哈佛總額逾270萬美元（約新台幣8850萬元）的2筆補助款，並已致函要求校方在4月30日前提交其所謂外籍生「非法及暴力活動」的紀錄。

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諾姆聲明強調：「若哈佛無法證明完全遵守通報規定，將喪失招收外籍生特權。」哈佛發言人回應已知悉，重申校方立場，強調「不放棄獨立性或憲法權利」，但會守法。

此前，因應校園內反對以色列攻擊加薩的親巴勒斯坦示威，川普政府已威脅削減聯邦資助。川普將示威者描繪成反猶太且同情哈瑪斯（Hamas）的外交威脅。但示威者（含部分猶太團體）反駁，稱其倡議巴勒斯坦權利與批評以色列行動，遭川普政府錯誤混淆為支持極端主義與反猶太。

政府並試圖驅逐部分外籍抗議者，並已在全美撤銷數百份簽證。諾姆直言：「哈佛有532億美元（約新台幣1.74兆元）校務基金，可資助自身混亂，DHS恕不買單」，並指哈佛存在「反美、親哈瑪斯意識形態」。哈佛先前表示，校方致力打擊反猶太等偏見，同時維護學術自由與抗議權。

川普政府上月底宣布審查對哈佛90億美元（約新台幣2950億元）聯邦合約與補助，後提出禁蒙面、移除多元、公平與共融（DEI）計畫等限制，作為持續撥款條件。哈佛14日拒絕多項要求後，政府隨即凍結23億美元（約新台幣754億元）資助。

川普15日更威脅剝奪哈佛免稅資格。CNN報導國稅局（IRS）正計畫撤銷其免稅地位，近期將定案。哈佛回應此舉缺法律依據且史無前例，將削弱學生補助並導致部分關鍵醫學研究中止。

人權倡議者對政府施壓已提出言論及學術自由的擔憂。川普政府亦已凍結或取消對哥倫比亞、普林斯頓等大學的部分資助，並曾因DEI、跨性別政策等文化戰爭議題威脅扣款。

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