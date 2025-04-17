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    乘客搭機受困廁所！波音砸1億元為數千架客機換鎖

    外媒質疑去年印度廉航香料航空（SpiceJet）曾發生一起乘客受困廁所的事故，導致近期美國聯邦航空總署（FAA）日前下達指令，要求數千架客機更換客機門鎖。（路透資料照）

    外媒質疑去年印度廉航香料航空（SpiceJet）曾發生一起乘客受困廁所的事故，導致近期美國聯邦航空總署（FAA）日前下達指令，要求數千架客機更換客機門鎖。（路透資料照）

    2025/04/17 17:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦航空總署（FAA）日前下達指令，要求數千架客機更換客機門鎖，預估總成本達340萬美元（約新台幣1億元）。雖然FAA並未明確說明更換原因，但外媒質疑去年印度廉航香料航空（SpiceJet）曾發生一起乘客受困廁所的事故有關，當時受害乘客正是因艙內門鎖故障，被迫受困廁所至客機降落。

    綜合外媒報導，印度廉航香料航空去年1月一架從孟買飛往印度邦加羅爾（Bengaluru）的SG-268航班，1名乘客在飛行途中去上廁所，未料門鎖因不明原因故障無法打開，導致乘客被在廁所內受困1個多小時。直到客機降落後，2名工程師立即登機破門救援，才讓乘客順利脫困，事後航空公司全額退還機票費作為補償。

    報導指出，這起事件可能導致數千架波音737客機必須改裝。FAA近期發布發布適航指令（Airworthiness Directive），雖未明確指出肇事的航班，但仍要求更換2612架在美國註冊客機的門鎖，該指令適用於737-700、737-800、737-900、737-900ER以及及737 Max 8/9等機型，回應期限至5月27日。

    FAA指出，波音在美國約3461架客機中近3/4可能有類似的問題。同時FAA也警告，在亂流等「本可倖存的緊急狀況」中，因廁所艙門故障而受困的乘客，可能因此遭受重傷，因此要求更換4種型號門鎖，至於換鎖的預估總成本約有340萬美元。

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