23人瞬間石化！冷戰時期驚傳「外星人」復仇 美中情局文件震撼解密

報告內容，聲稱蘇聯士兵在擊落一艘外星飛船後，遭神祕能量波及，瞬間「石化」成石頭柱。（圖翻攝自X/@jdupasane）

2025/04/17 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名播客主持人羅根（Joe Rogan）近日在節目中討論一起超自然事件，引發外界對冷戰時期一則CIA解密報告的再度關注。報告內容驚人，聲稱蘇聯士兵在擊落一艘外星飛船後，遭神祕能量波及，瞬間「石化」成石頭柱。

綜合外媒報導，根據美國中央情報局（CIA）於2000年5月解密的文件顯示，這起離奇事件發生在1989年或1990年，地點可能是西伯利亞或烏克蘭。當時蘇聯軍隊正進行演習，期間目擊一艘碟形飛行物低空飛行。一名士兵朝該飛行物發射地對空飛彈並擊中目標，使其墜毀。

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目擊者稱，墜毀後從飛船殘骸中走出5名外貌詭異的類人生物，個頭矮小、頭部巨大，雙眼漆黑。這些生物突然聚集在一起，融合成一個發出嗡嗡聲與刺眼強光的球體，接著現場23名士兵瞬間石化，僅有2名因躲在陰影中的士兵倖存。

該份CIA文件援引加拿大「每周世界新聞」（Canadian Weekly World News）與烏克蘭「烏克蘭之聲」（Holos Ukrayiny）的報導，提到蘇聯國安機構克格勃當時蒐集了多達250頁的調查檔案，包括照片、圖像與目擊者證詞。據悉這些資料在1991年蘇聯解體後流入CIA手中。

報告中一名CIA探員將此事件形容為「外星生物的可怕復仇」，並警告如果克格勃的資料屬實，將代表外星文明擁有遠超人類的武器與自我防衛能力。他寫道：「他們能夠在瞬間摧毀我們。」

報導指出，據稱事後外星飛船殘骸與變成石頭的士兵屍體已被秘密送往莫斯科附近一處科學研究機構。研究人員發現，士兵的身體似乎已完全轉化為石灰石，有專家推測這可能與某種尚未被人類發現的能量形式有關。

不過，部分專家對此報告的真實性抱持保留態度。前CIA特工貝克（Mike Baker）對此事表達懷疑：「即使確實發生了某種事件，我認為現在流傳的版本，與當初的實際報告已相去甚遠。」

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