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    花一億就能當美國人？川普推「金卡」移民 馬斯克操刀打造入籍系統

    美國總統川普於3月宣布推出全新移民計畫「金卡」，用以取代現行的EB-5投資移民簽證。（美聯社）

    美國總統川普於3月宣布推出全新移民計畫「金卡」，用以取代現行的EB-5投資移民簽證。（美聯社）

    2025/04/17 13:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於3月宣布推出全新移民計畫「金卡」（Gold Card），用以取代現行的EB-5投資移民簽證。該計畫每張金卡售價高達500萬美元（約新台幣1.6億），主打「極高資產階級」，為他們提供快速入籍美國的通道。據傳，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已著手建立相關系統。

    綜合外媒報導，川普已授權馬斯克及其所屬「政府效率部」（DOGE）負責開發此項特殊移民簽證系統。馬斯克團隊目前正與美國國務院、國土安全部及美國公民及移民服務局（USCIS）官員合作，設計專屬申請網站與處理機制。

    美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，金卡計畫將在「一週半之內」準備就緒。川普本人早前曾向媒體展示過一張金卡樣本，上頭印有他的照片、自由女神像及白頭鷹，並聲稱該計畫將在「不到兩週內」正式推出。

    金卡將取代現有EB-5簽證計畫。根據現行規定，外國人需在美國投資80萬（約新台幣2601萬）至105萬美元（約新台幣3414萬），並創造至少10個就業機會，方能獲得永久居留權。該計畫去年為美國政府籌集約40億美元。

    據《紐約時報》報導，負責金卡計畫的馬斯克團隊由前SpaceX工程師艾雷茲（Marko Elez）與年僅19歲的大學生柯里斯汀（Edward Coristine）領軍。兩人至少從上月起便與多個政府機構會面，研究如何整合現行簽證機制至新平台中。

    DOGE 團隊正著手打造一套能繞過傳統簽證冗長程序的系統。現行移民流程可能需耗時數年，而金卡計畫的目標是在申請後兩週內完成審查，發放居留資格。該團隊特別著重於加速背景調查與面談流程，以確保效率與安全兼備。

    盧特尼克日前於一檔Podcast節目中強調，金卡將賦予持有人美國永久居民身份，功能類似綠卡。他表示，只要申請者是「好人，經過完整審查且無違法紀錄」，支付500萬美元即可獲得美國身份與居留權。

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