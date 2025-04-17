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    900萬人等著看！瑞典24小時直播「駝鹿大遷徙」

    為期3週不間斷的《駝鹿大遷徙》吸引數百萬觀看人次。（美聯社）

    為期3週不間斷的《駝鹿大遷徙》吸引數百萬觀看人次。（美聯社）

    2025/04/17 12:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「慢電視」（Slow TV）正在歐洲流行！瑞典電視台（SVT）為期20天的「駝鹿大遷徙」（Den stora älgvandringen）直播節目近日開播，24小時不間斷，完整紀錄駝鹿遷徙至夏季牧場的旅程。據悉，該節目2019年首播，收看人次就達近百萬，到了2024年，收看人次飆升至900萬。

    綜合外媒報導，節目製作人Stefan Edlund說，因為駝鹿都在固定線路遷徙，攝製組清楚該在哪些位置架設攝像設備。為此，他們鋪設了約2萬公尺電纜，並安裝30多台遠端視訊和夜視攝影機。

    製作人表示，今（2025）年由於天氣溫暖，駝鹿遷徙時間提前，直播也提前一週開始。這場為時3週的直播，有時能看見數十隻駝鹿游過河流，但大多數時間都不會發生什麼事情，只會看到一條河岸上仍有融雪的寬闊北歐河流，平靜地蜿蜒流過一片原始的雲杉與松樹森林。不過一些忠實觀眾認為，這正是該節目的美妙之處。

    而這種平靜環境也影響到工作人員，參與其中的員工表示，壓力都會降低。

    駝鹿是瑞典體型最大的野生動物，被稱為「森林之王」。一頭公駝鹿肩高可達210公分，體重可達450公斤。這種食草動物通常獨居且膽小，人類少有機會在野外見到牠們。

    瑞典電視台工作人員在架設攝影設備。（美聯社）

    瑞典電視台工作人員在架設攝影設備。（美聯社）

    瑞典電視台出動各式攝影設備，直播年度駝鹿大遷徙。（美聯社）

    瑞典電視台出動各式攝影設備，直播年度駝鹿大遷徙。（美聯社）

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